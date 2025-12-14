Wanderer verirrte sich in eisiger Nacht am Berg

Der Mann war mit entsprechender Notfallausrüstung, ausreichend Bekleidung sowie einer Rettungsdecke ausgestattet und hatte sich bereits auf eine Übernachtung im Freien eingestellt. Man brachte ihn sicher ins Tal. Gegen 3 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Martin Happenhofer, Gebietsleiter der Bergrettung, lobte die Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte – von Bergrettung über Polizei und KIT-Team bis zu den Feuerwehren Thörl und Turnau. Weitere Erhebungen werden von der Alpinpolizei Hochsteiermark übernommen.