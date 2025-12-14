Nach Unfall landete Auto von 29-Jährigem auf Dach

Beide Fahrzeuge von Straße geschleudert

Im zweiten Pkw war ein 29-Jähriger aus Buchkirchen am Steuer, der einen 43-jährigen Welser sowie zwei Männer aus Weißkirchen (15, 40) mit hatte. Nach dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert, der Wagen des 29-Jährigen kam auf dem Dach zum Liegen. Der Pkw des Jüngeren wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert.