Nach Unfall landete Auto von 29-Jährigem auf Dach

Nach einer E-Call-Auslösung fuhren Samstagabend mehrere Verkehrsstreifen, Rettungswagen und zwei Feuerwehren zu einem Unfall auf der Marchtrenker Landesstraße im Gemeindegebiet von Marchtrenk. In einer Kurve waren aus unbekannter Ursache zwei voll besetzte Fahrzeuge kollidiert. Das eine Auto wurde von einem 18-jährigen Deutschen gelenkt, mit ihm saßen ein 19-jähriger Steirer, eine Engländerin (19) und ein Weißkirchener (19) im Wagen.
Beide Fahrzeuge von Straße geschleudert
Im zweiten Pkw war ein 29-Jähriger aus Buchkirchen am Steuer, der einen 43-jährigen Welser sowie zwei Männer aus Weißkirchen (15, 40) mit hatte. Nach dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert, der Wagen des 29-Jährigen kam auf dem Dach zum Liegen. Der Pkw des Jüngeren wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert.
Fünf Verletzte
Ein Großaufgebot an Rettungskräften war mit der Versorgung der Unfallbeteiligten beschäftigt. Zwei Insassen wurden schwer, drei leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungsfahrzeugen ins Klinikum Wels eingeliefert. Drei Personen kamen mit dem Schrecken davon.
