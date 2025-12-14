Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Suche nach Ursache

„Gehört, dann gespürt!“ Schreckmoment für ÖSV-Dame

Ski Alpin
14.12.2025 12:49
Magdalena Egger hatte mit dem Airbag zu kämpfen.
Magdalena Egger hatte mit dem Airbag zu kämpfen.(Bild: GEPA)

Schreckmoment für ÖSV-Ass Magdalena Egger im Super-G. Während des Rennens am Sonntag in St. Moritz ging bei ihr nämlich der Airbag auf. „Ich habe mich wie eine Rettungsschwimmerin gefühlt“, nimmt es die Vorarlbergerin im Ziel gegenüber der „Krone“ schließlich mit Humor. 

0 Kommentare

Das Gesamtfazit des Wochenendes schaut bei Egger – nicht nur aufgrund des zweiten Platzes in der ersten Abfahrt am Freitag – durchaus positiv aus. Auch mit dem Super-G am Sonntag ist sie schließlich zufrieden. „Ich war im Ziel überrascht, denn es hat sich nicht gut angefühlt. Das Ergebnis (Anm.: 15. Platz) passt und es ist ein gutes Zeichen, wenn man mit Fehlern trotzdem schnell ist.“ 

Lesen Sie auch:
Alice Robinson hat sich in St. Moritz den Sieg im Super-G geholt.
Super-G in St. Moritz
Robinson siegt! Vonn und ÖSV-Damen geschlagen
14.12.2025
Erstes Weltcup-Podium
Sensationell! Rang 2 für Egger „nicht zu glauben“
12.12.2025

Ursache wird untersucht
Dabei war es für die 24-Jährige durchaus eine chaotische Fahrt, denn kurz nach dem Start ist nämlich ihr Airbag aufgegangen, wie sie verrät: „Im ersten Moment habe ich einen lauten Knall gehört, dann hab ich es gespürt!“ Ein Schreckmoment, der die Fahrt beeinträchtigt hat. „Es hat sich angefühlt, wie eine Fahrt mit einer Schwimmweste. Einfach eine starke Polsterung im Brustbereich“, so Egger im Zielraum von St. Moritz gegenüber der „Krone“. 

Im Ziel konnte sie es schließlich mit Humor nehmen. „Zum Glück war nicht so viel in der Hocke zu fahren“, so die junge Österreicherin. Was den Airbag ausgelöst hat, kann Egger noch nicht genau sagen, das werde jetzt ausgewertet, erklärt die Vorarlbergerin. 

Porträt von David Hofer
David Hofer
Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
162.631 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
128.247 mal gelesen
Ausland
Alarm! Auto-Anschlag auf Weihnachtsmarkt geplant
100.951 mal gelesen
In Niederbayern wurden fünf Männer festgenommen, die einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt ...
Mehr Ski Alpin
Slalom in Val d‘Isere
Holt Gstrein Top-Platz? Das Finale jetzt LIVE
Suche nach Ursache
„Gehört, dann gespürt!“ Schreckmoment für ÖSV-Dame
Krone Plus Logo
Verliebtes ÖSV-Ass:
„So richtig hat es sich noch nie angefühlt“
Super-G in St. Moritz
Robinson siegt! Vonn und ÖSV-Damen geschlagen
Feller im Slalom out
Platz 34 und Ausfall: Ein Wochenende zum Vergessen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf