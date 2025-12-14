„Gehört, dann gespürt!“ Schreckmoment für ÖSV-Dame

Schreckmoment für ÖSV-Ass Magdalena Egger im Super-G. Während des Rennens am Sonntag in St. Moritz ging bei ihr nämlich der Airbag auf. „Ich habe mich wie eine Rettungsschwimmerin gefühlt“, nimmt es die Vorarlbergerin im Ziel gegenüber der „Krone“ schließlich mit Humor.
Das Gesamtfazit des Wochenendes schaut bei Egger – nicht nur aufgrund des zweiten Platzes in der ersten Abfahrt am Freitag – durchaus positiv aus. Auch mit dem Super-G am Sonntag ist sie schließlich zufrieden. „Ich war im Ziel überrascht, denn es hat sich nicht gut angefühlt. Das Ergebnis (Anm.: 15. Platz) passt und es ist ein gutes Zeichen, wenn man mit Fehlern trotzdem schnell ist.“
Ursache wird untersucht
Dabei war es für die 24-Jährige durchaus eine chaotische Fahrt, denn kurz nach dem Start ist nämlich ihr Airbag aufgegangen, wie sie verrät: „Im ersten Moment habe ich einen lauten Knall gehört, dann hab ich es gespürt!“ Ein Schreckmoment, der die Fahrt beeinträchtigt hat. „Es hat sich angefühlt, wie eine Fahrt mit einer Schwimmweste. Einfach eine starke Polsterung im Brustbereich“, so Egger im Zielraum von St. Moritz gegenüber der „Krone“.
Im Ziel konnte sie es schließlich mit Humor nehmen. „Zum Glück war nicht so viel in der Hocke zu fahren“, so die junge Österreicherin. Was den Airbag ausgelöst hat, kann Egger noch nicht genau sagen, das werde jetzt ausgewertet, erklärt die Vorarlbergerin.
