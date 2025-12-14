„Gehört, dann gespürt!“ Schreckmoment für ÖSV-Dame

Ursache wird untersucht

Dabei war es für die 24-Jährige durchaus eine chaotische Fahrt, denn kurz nach dem Start ist nämlich ihr Airbag aufgegangen, wie sie verrät: „Im ersten Moment habe ich einen lauten Knall gehört, dann hab ich es gespürt!“ Ein Schreckmoment, der die Fahrt beeinträchtigt hat. „Es hat sich angefühlt, wie eine Fahrt mit einer Schwimmweste. Einfach eine starke Polsterung im Brustbereich“, so Egger im Zielraum von St. Moritz gegenüber der „Krone“.