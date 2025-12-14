Beierl in Lillehammer wie in Innsbruck Siebente

Als Anschieberin Siebente

Bestes Saisonresultat für Beierl/Pichler im Zweier bleibt Platz fünf zum Auftakt auf der neuen Olympia-Bahn in Cortina d‘Ampezzo. Mit ihrer zweiten Option als Anschieberin, der im August eingebürgerten, aus Jamaika gebürtigen Sprinterin Christania Williams, war Beierl vor zwei Wochen beim Heim-Weltcup in Innsbruck ebenfalls Siebente geworden.