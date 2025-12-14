Beierl in Lillehammer wie in Innsbruck Siebente

Holt Gstrein Top-Platz? Das Finale jetzt LIVE
Slalom in Val d‘Isere
Katrin Beierl ist am Tag nach ihrem ersten Weltcup-Podestplatz im Monobob in Lillehammer im Zweier auf Rang sieben gefahren.
Mit Anschieberin Nicola Pichler fehlten der Niederösterreicherin auf ihrer Lieblingsbahn am Sonntag nach zwei Läufen 1,05 Sekunden auf Laura Nolte und Deborah Levi. Die Olympiasiegerinnen führten einen deutschen Dreifachsieg an.
Als Anschieberin Siebente
Bestes Saisonresultat für Beierl/Pichler im Zweier bleibt Platz fünf zum Auftakt auf der neuen Olympia-Bahn in Cortina d‘Ampezzo. Mit ihrer zweiten Option als Anschieberin, der im August eingebürgerten, aus Jamaika gebürtigen Sprinterin Christania Williams, war Beierl vor zwei Wochen beim Heim-Weltcup in Innsbruck ebenfalls Siebente geworden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.