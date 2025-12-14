Sydney: Mutiger Passant ringt Attentäter nieder

Bombe und weitere verdächtige Gegenstände gefunden

Mittlerweile spricht die Polizei bereits von zwölf bestätigten Toten. Darunter befindet sich auch einer der Angreifer, der bei seiner Festnahme angeschossen wurde. Zudem meldete die Polizei, dass eine Reihe verdächtiger Gegenstände – darunter offenbar auch eine selbst gebastelte Bombe – in der Umgebung des Tatorts von Spezialkräften untersucht werde, eine Sperrzone sei eingerichtet worden. Die Polizei warnte die Bevölkerung dringend davor, sich in der Nähe aufzuhalten und sprach von einem laufenden Polizeieinsatz.