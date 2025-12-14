Ex-Boss soll klagen! Horrorjahr für die Austria

Abstieg, Klagen und Sperren! Das Jahr 2025 der Austria Klagenfurt war skandalös. Der in finanzielle Schieflage geratene Klub produzierte einen Eklat nach dem anderen. Die „Krone“ schaut sich das Jahr im Rückspiegel an. Und: Ein ehemaliger Geschäftsführer soll gar eine Klage vorbereiten!