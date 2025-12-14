Holt Gstrein Top-Platz? Das Finale jetzt LIVE
Slalom in Val d‘Isere
Liebe kann so schön sein! Das spürt gerade eine sehr erfolgreiche österreichische Skifahrerin. Sie sagt über ihren Freund: „Er ist wie ein Ladekabel für meine Batterie und Ruhepol in einem. So richtig hat es sich noch nie angefühlt. Bei ihm war es Liebe auf den ersten Blick, ich war da eher sehbehindert.“
Schwer verliebt sagt die zweifache Saisonsiegerin: „Ich gestehe, dass ich lange von ihm weggelaufen bin. Nicht, weil er kein guter Mensch ist, sondern weil ich durch die vorige Beziehung keine Beziehung wollte. Der Roland zeigte mir über 14 Monate, wie sehr er mich mochte und liebte. Er hatte sehr viel Geduld mit mir und das schätze ich extrem an ihm!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.