„Erinnert ihr euch?“

„Schmutzige Tricks!“ Marko rechnet mit Horner ab

Formel 1
14.12.2025 13:43
Helmut Marko und Christian Horner
Helmut Marko und Christian Horner(Bild: AP/ASSOCIATED PRESS)

Helmut Marko hat nach seinem Rücktritt bei Red Bull knallhart mit dem ehemaligen Teamchef Christian Horner abgerechnet. „Diese letzten Jahre mit Horner waren nicht angenehm. Es wurde mit schmutzigen Tricks gespielt“, empört sich der 82-Jährige und nennt ein Beispiel. 

0 Kommentare

„Erinnert ihr euch noch, als ich zur Zeit von Sergio Perez gesagt habe, Mexikaner sind weniger fokussiert als Niederländer oder Deutsche? Das war alles erfunden, vielleicht sogar von ihnen“, erklärt Marko im Interview mit „De Telegraaf“ an das Umfeld von Horner gerichtet.

Der Österreich möchte mit dem Beispiel demonstrieren, welche „schmutzigen Tricks“ unter Teamchef Horner bei Red Bull zum Einsatz gekommen seien. Auch eine angebliche Aussage über die Entwicklung der Motoren, die hohe Wellen schlug, sei Teil des Lügennetzes gewesen. „Ich habe das nie gesagt, aber Horner wollte das nutzen, um mich suspendieren zu lassen.“

„Für ‘Österreich‘ alles getan“
Ein großer Einschnitt in das Verhältnis war eine Feier am Rande des Grand Prix von Österreich im Jahr 2022, wie sich Marko erinnert: „Dietrich Mateschitz war anwesend, aber nicht bei bester Gesundheit. Christian kam zu mir und sagte: ‘Er schafft es nicht bis zum Ende des Jahres.‘ Von diesem Moment an wurde er zu Chalerm Yoovidhya immer freundlicher.“ 

Chalerm Yoovidhya
Chalerm Yoovidhya(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Der thailändische Milliardär Yoovidhya – Miteigentümer von Red Bull – spielte fortan für Horner eine gewichtige Rolle. „Als Didi gestorben ist, hat er Horner alles getan, um Yoovidhyas Unterstützung zu bekommen. Ich habe für ‘Österreich‘ alles getan, um das zu verhindern“, betont die Motorsport-Ikone.

Im Zuge der Causa rund um Fehlverhalten gegenüber einer Mitarbeiterin sei es der „Marko-Seite“ schließlich gelungen, Yoovidhya zu überzeugen, dass Horner gelogen habe. Am Ende trennte sich der Rennstall vom Briten – zu spät, wie Marko klagt: „Hätten wir das früher getan, hätten wir dieses Jahr schneller wieder auf Kurs kommen können und Max wäre Weltmeister geworden. Davon bin ich fest überzeugt.“ 

