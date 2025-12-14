„Schmutzige Tricks!“ Marko rechnet mit Horner ab

Im Zuge der Causa rund um Fehlverhalten gegenüber einer Mitarbeiterin sei es der „Marko-Seite“ schließlich gelungen, Yoovidhya zu überzeugen, dass Horner gelogen habe. Am Ende trennte sich der Rennstall vom Briten – zu spät, wie Marko klagt: „Hätten wir das früher getan, hätten wir dieses Jahr schneller wieder auf Kurs kommen können und Max wäre Weltmeister geworden. Davon bin ich fest überzeugt.“