Trio kämpft für Beschäftigung älterer Frauen

„Die Zahlen des AMS sind ein Alarmsignal – es darf nicht sein, dass Frauen nach Jahrzehnten der Arbeit, Kindererziehung und Pflege am Ende ihrer Berufslaufbahn monatelang in der Arbeitslosigkeit feststecken“, warnt Gerstorfer. Sie fordert einen Paradigmenwechsel in Gesellschaft und Unternehmen. „Wir wollen ein starkes Zeichen setzen, für die Politik, die Wirtschaft und die Medien“, so Korosec. „Wir fordern etwa, das eine Selbstverständlichkeit sein sollte: Gleichberechtigung, Respekt und Perspektiven.“