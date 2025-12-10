Trio kämpft für Beschäftigung älterer Frauen

Bei den Pensionisten ist Frauenpower angesagt: Erstmals stehen mit den Präsidentinnen des Pensionistenverbands und des Seniorenbunds, Birgit Gerstofer und Ingrid Korosec, sowie der Vorsitzenden der Alterssicherungskommission, Christine Mayrhuber, drei Frauen an der Spitze zentraler Institutionen. Sie verfolgen ein gemeinsames Ziel!
Das Trio fordert von der Politik ein Beschäftigungspaket für Ältere und nimmt auch die Wirtschaft in die Pflicht. „Viele Unternehmen haben noch nicht realisiert, dass eine 50-jährige Frau noch ein Drittel ihres Erwerbslebens vor sich hat“, so die Ökonomin Mayrhuber.
Die drei Frauen überreichen passend zur Weihnachtszeit der Politik ein Packerl, allerdings ein leeres. Sie wünschen sich, dass es im kommenden Jahr mit Maßnahmen zur Steigerung der Beschäftigung älterer Frauen gefüllt wird.
Die aktuellen AMS-Daten zeigen, dass die Arbeitslosigkeit von Frauen deutlich stärker steigt als jene von Männern und insbesondere Frauen über 50 überdurchschnittlich betroffen sind. Jede sechste arbeitslose Frau ist inzwischen über 55 Jahre alt, und die Vormerkdauer ist bei Frauen zwischen 55 und 64 deutlich länger als bei Jüngeren.
Wir wollen ein starkes Zeichen setzen.
Ingrid Korosec
„Die Zahlen des AMS sind ein Alarmsignal – es darf nicht sein, dass Frauen nach Jahrzehnten der Arbeit, Kindererziehung und Pflege am Ende ihrer Berufslaufbahn monatelang in der Arbeitslosigkeit feststecken“, warnt Gerstorfer. Sie fordert einen Paradigmenwechsel in Gesellschaft und Unternehmen. „Wir wollen ein starkes Zeichen setzen, für die Politik, die Wirtschaft und die Medien“, so Korosec. „Wir fordern etwa, das eine Selbstverständlichkeit sein sollte: Gleichberechtigung, Respekt und Perspektiven.“
Nur jedes fünfte Unternehmen spricht Menschen im Alter von 50 plus an. Die Lage am Arbeitsmarkt sein wegen der Wirtschaftskrise aktuell schwierig, „aber es gibt generell Vorbehalte gegen Ältere, besonders Frauen“, so Korosec. Mayrhuber kündigt ein quartalsmäßiges Monitoring der Beschäftigungsentwicklung an. Die ersten Erhebungen sollen im April kommuniziert werden.
Wenn nichts weitergeht, wollen die drei Frauen das Gespräch mit den zuständigen Ministern sowie mit den Sozialpartnern (WKO, AK, IV) suchen. Und sie kündigen laufende Information der Öffentlichkeit über den Stand der Dinge an.
