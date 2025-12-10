LIVE: Dritter Sieg? Österreich trifft auf Norwegen

Österreichs Eishockey-Team geht nach dem Ruhetag wieder mit voller Energie ins nächste Spiel der IIHF U20-WM Division IA in Slowenien. Die Pinter-Truppe will nach zwei Siegen natürlich auch im dritten Match als Sieger das Eis verlassen. Jetzt steht man sich gegen Norwegen gegenüber – bei uns gibt es dieses Spiel im Livestream (siehe unten).