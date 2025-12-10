KAC-Kapitän Hundertpfund droht jetzt das Saisonaus

Für den KAC ist der Ausfall ihres Kapitäns freilich ein Schock. Zudem es mit den Langzeitverletzten Mursak, Petersen (beide vor der Rückkehr!) und Murray sowie Preiml und Gomboc gegen Graz fünf Cracks fehlten. Entwarnung gibt‘s indes bei Teamkollege Daniel Obersteiner. Der 27-Jährige ist fit, musste erst gar nicht weiter untersucht werden.