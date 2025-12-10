Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schock für Rotjacken

KAC-Kapitän Hundertpfund droht jetzt das Saisonaus

Kärnten
10.12.2025 12:29
Thomas Hundertpfund wird dem KAC lange fehlen.
Thomas Hundertpfund wird dem KAC lange fehlen.(Bild: GEPA)

Die Sorgen um KAC-Kapitän Thomas Hundertpfund scheinen berechtigt. Der 35-Jährige hatte ja bei der 2:3-Niederlage in der Overtime gegen Graz schon nach nur fünf Minuten vom Eis müssen. Am Dienstag wurde er per MRT untersucht – laut „Krone“-Infos droht das Saisonaus.

0 Kommentare

In den letzten fünf Minuten verspielte der KAC am Sonntag gegen Graz ein 0:2, verlor dann in der Overtime sogar mit 2:3. Und für die Rotjacken kam diese Pleite sogar doppelt bitter. Denn Kapitän Thomas Hundertpfund droht nun wohl das Saison-Aus.

Nach nur fünf Minuten musste er das Eis verlassen, nachdem er von einem Gegner umgesenst wurde – und kam nicht mehr zurück. Am Dienstag musste der 35-Jährige dann zum MRT.

Ersten „Krone“-Infos zufolge soll sich „Hundi“ einen Kreuzband- und Innenbandriss zugezogen haben. Das würde auch eine Pause von bis zu acht Monaten und das Saisonaus bedeuten. Der finale Befund steht noch aus.

Lesen Sie auch:
VSV-Goalie Joe Cannata wurde von einer kleinen Fangruppe beschimpft. 
Krone Plus Logo
Beim Spiel in Laibach
Aus Held wurde Buhmann! VSV-Goalie beschimpft
06.12.2025

Für den KAC ist der Ausfall ihres Kapitäns freilich ein Schock. Zudem es mit den Langzeitverletzten Mursak, Petersen (beide vor der Rückkehr!) und Murray sowie Preiml und Gomboc gegen Graz fünf Cracks fehlten. Entwarnung gibt‘s indes bei Teamkollege Daniel Obersteiner. Der 27-Jährige ist fit, musste erst gar nicht weiter untersucht werden. 

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
164.020 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
143.472 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
136.853 mal gelesen
Mehr Kärnten
Nach Kreuzbandriss
Perfektes Comeback! ÖSV-Hoffnung siegt auf Anhieb
Schock für Rotjacken
KAC-Kapitän Hundertpfund droht jetzt das Saisonaus
Für Freiwillige Wehr
Christkind bringt Einsatzauto und neues Rüsthaus
Licht, Bremse, Klingel
Mit dem Fahrrad sicher durch die dunkle Jahreszeit
Schwungvoller Start
„Skifoahn“: Das sind die nächsten Pistenfreigaben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf