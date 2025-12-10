KAC-Kapitän Hundertpfund droht jetzt das Saisonaus

Die Sorgen um KAC-Kapitän Thomas Hundertpfund scheinen berechtigt. Der 35-Jährige hatte ja bei der 2:3-Niederlage in der Overtime gegen Graz schon nach nur fünf Minuten vom Eis müssen. Am Dienstag wurde er per MRT untersucht – laut „Krone“-Infos droht das Saisonaus.
In den letzten fünf Minuten verspielte der KAC am Sonntag gegen Graz ein 0:2, verlor dann in der Overtime sogar mit 2:3. Und für die Rotjacken kam diese Pleite sogar doppelt bitter. Denn Kapitän Thomas Hundertpfund droht nun wohl das Saison-Aus.
Nach nur fünf Minuten musste er das Eis verlassen, nachdem er von einem Gegner umgesenst wurde – und kam nicht mehr zurück. Am Dienstag musste der 35-Jährige dann zum MRT.
Ersten „Krone“-Infos zufolge soll sich „Hundi“ einen Kreuzband- und Innenbandriss zugezogen haben. Das würde auch eine Pause von bis zu acht Monaten und das Saisonaus bedeuten. Der finale Befund steht noch aus.
Für den KAC ist der Ausfall ihres Kapitäns freilich ein Schock. Zudem es mit den Langzeitverletzten Mursak, Petersen (beide vor der Rückkehr!) und Murray sowie Preiml und Gomboc gegen Graz fünf Cracks fehlten. Entwarnung gibt‘s indes bei Teamkollege Daniel Obersteiner. Der 27-Jährige ist fit, musste erst gar nicht weiter untersucht werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.