Zwei Teenager geben Gas und haben im Schnee Spaß

Sie sind gerade erst 17 Jahre alt, aber haben am Wochenende bereits die Weltcup-Elite in die Schranken gewiesen. Die Oberösterreicherin Katharina Gruber kürte sich zur jüngsten Siegerin in der Damen-Kombi. Die Steirerin Hanna Karrer sprang im Big-Air aus dem Snowboard-Schatten von Anna Gasser.
Zwei Teenager lassen die Herzen der österreichischen Wintersport-Fans höher schlagen. Katharina Gruber (17) gewann im norwegischen Trondheim als erste Österreicherin einen Weltcupbewerb in der Nordischen Kombination. Hanna Karrer schaffte es beim Big-Air-Weltcup in China als erste Österreicherin nach Olympiasiegerin Anna Gasser aufs Podest.
