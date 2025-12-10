Zwei Teenager geben Gas und haben im Schnee Spaß

Sie sind gerade erst 17 Jahre alt, aber haben am Wochenende bereits die Weltcup-Elite in die Schranken gewiesen. Die Oberösterreicherin Katharina Gruber kürte sich zur jüngsten Siegerin in der Damen-Kombi. Die Steirerin Hanna Karrer sprang im Big-Air aus dem Snowboard-Schatten von Anna Gasser.