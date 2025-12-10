Vorteilswelt
Drogen-Vorwürfe

„Emily in Paris“-Star aus Haft in Japan entlassen

Society International
10.12.2025 11:54
(Bild: APA/Invision)

Drei Wochen nach seiner Festnahme wegen mutmaßlichen Drogenschmuggels in Japan ist der aus der Erfolgsserie „Emily in Paris“ bekannte US-Schauspieler und Dramatiker Jeremy O. Harris aus der Haft entlassen worden.

Harris sei am Montag aus dem Gefängnis freigekommen und sein Fall an die Staatsanwaltschaft übergeben worden, sagte ein Polizeisprecher auf der Insel Okinawa am Mittwoch. Unklar blieb zunächst, ob der Schauspieler Japan verlassen darf.

Zollbeamte hatten am Flughafen von Okinawa in Harris‘ Tasche 0,78 Gramm einer Substanz gefunden, die das Aufputschmittel MDMA enthielt. Die Anti-Drogen-Gesetze in Japan sind sehr streng, Drogenbesitz kann mit Gefängnisstrafen geahndet werden.

Der US-amerikanische Dramatiker Jeremy O. Harris während der 76. Ausgabe der Filmfestspiele von ...
Der US-amerikanische Dramatiker Jeremy O. Harris während der 76. Ausgabe der Filmfestspiele von Cannes in Cannes(Bild: AFP/VALERY HACHE)

Der 36-jährige Harris spielte in verschiedenen Serien mit. Sein Theaterstück „Slave Play“ erhielt 2018 zwölf Nominierungen für den US-Theaterpreis Tony, wurde letztlich jedoch nicht ausgezeichnet. Harris ist zudem Co-Produzent der erfolgreichen Serie „Euphoria“.

