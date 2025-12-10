Vorteilswelt
Sensationeller Fund

Tausende Dino-Spuren auf Feld in Bolivien entdeckt

Wissenschaft
10.12.2025 11:36
Die Forschungsarbeiten nahmen sechs Jahre in Anspruch.
Die Forschungsarbeiten nahmen sechs Jahre in Anspruch.(Bild: AP/Juan Karita)

In Bolivien ist eine Ansammlung von Dino-Spuren entdeckt worden, bei der es sich um die größte der Welt handeln soll. Es konnten 16.600 Fährten freigelegt werden. Die Forscher fanden heraus, dass die Dinosaurier schneller unterwegs waren als angenommen – und auch ihren Schwanz bei der Fortbewegung einbezogen hatten.

Die Entdeckung wurde im Torotoro-Nationalpark gemacht – die Forscher legten die Spuren mit Schaufeln und Besen frei. Danach wurden die einzelnen Spuren mit Fäden in verschiedenen Farben gekennzeichnet, um Fährten, die sich kreuzen, voneinander unterscheiden zu können. Anschließend wurden sie mit Drohnen und Scannern vermessen, um dreidimensionale Modelle zu erstellen.

Mehr Bilder von der Entdeckung in Bolivien:

(Bild: AP/Juan Karita)
(Bild: AP/Juan Karita)
(Bild: AP/Juan Karita)
(Bild: AP/Juan Karita)

Das Feld mit den Fährten nimmt rund 7500 Quadratmeter Gesamtfläche ein. Es ist wohl die größte Ansammlung von Spuren fleischfressender, schwimmender und fliegender Dinosaurier weltweit und bietet faszinierende Einblicke in das Leben der Tiere, die vor 66 Millionen Jahren lebten. Besonders die Schwimmspuren seien dabei eine Besonderheit: Diese entstanden beim Paddeln der Dinosaurier in seichterem Gewässer.

Dinosaurier nutzen auch Schwanz beim Laufen
Überrascht waren die Forscher von der Fortbewegungsgeschwindigkeit der Dinosaurier: Sie entdeckten wesentlich mehr lange und schnelle Schritte, als sie erwartet hatten. Zudem wurden auch viele Schleifspuren entdeckt. Es wird angenommen, dass die Tiere beim Laufen ihren Schwanz über den Boden zogen. Das könnte den Dinosauriern auf weichem Boden geholfen haben, ihr Gleichgewicht zu halten.

