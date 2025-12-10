Tausende Dino-Spuren auf Feld in Bolivien entdeckt

Dinosaurier nutzen auch Schwanz beim Laufen

Überrascht waren die Forscher von der Fortbewegungsgeschwindigkeit der Dinosaurier: Sie entdeckten wesentlich mehr lange und schnelle Schritte, als sie erwartet hatten. Zudem wurden auch viele Schleifspuren entdeckt. Es wird angenommen, dass die Tiere beim Laufen ihren Schwanz über den Boden zogen. Das könnte den Dinosauriern auf weichem Boden geholfen haben, ihr Gleichgewicht zu halten.