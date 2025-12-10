Vorteilswelt
Brite reflektiert

Lando Norris verrät: „Ich bereue einige Dinge“

Formel 1
10.12.2025 12:27
Lando Norris bereut so manche Aussage.
Lando Norris bereut so manche Aussage.(Bild: AFP/CARL DE SOUZA)

„Einige Aussagen bereue ich und ich wünschte, ich könnte sie zurücknehmen“, gab sich Lando Norris nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi selbstkritisch. Nichtsdestotrotz sei er stolz auf die Art und Weise, wie er sich zum Weltmeister gekrönt hat. 

0 Kommentare

„Ich habe das Gefühl, den Titel auf meine Art gewonnen zu haben. Ich musste nicht jemand sein, der ich nicht bin. Ich musste nicht versuchen, so aggressiv wie Max Verstappen zu sein, oder so hart wie andere Champions es in der Vergangenheit vielleicht gewesen sind“, erklärte der frisch gebackene Champion. „Ich hätte durchaus versuchen können, die Person zu sein, die man von mir erwartet, aber dann wäre ich auf gewisse Art und Weise weniger stolz auf meinen Titel.“

(Bild: APA)

„Manchmal sage ich dumme Dinge“
In der ein oder anderen Situation würde Norris heute rückblickend allerdings anders handeln. „Manchmal sage ich dumme Dinge, ich sage etwas über Max, oder ich habe in der Vergangenheit Dinge über Lewis Hamilton gesagt, über die jeder spricht. Einige Aussagen bereue ich und ich wünschte, ich könnte sie zurücknehmen“, so der McLaren-Pilot. „Ich bereue einige Dinge, die ich im Cooldown-Raum oder wo auch immer gesagt habe. Aber das passierte in der Hitze des Gefechts. Und noch während ich das sagte, habe ich mir gedacht: ‘Warum zum Teufel habe ich das jetzt gerade gesagt?‘“

Unterm Strich versuche Norris einfach, so ehrlich wie möglich zu sein. In den vergangenen Jahren war Norris immer wieder nachgesagt worden, zu nervös zu sein, zu selbstkritisch zu sein. Mit Kritik von außen könne der 26-Jährige mittlerweile hingegen gut umgehen. „Ich muss nicht auf das hören, was von außen kommt. Solange ich weiß, dass ich einen guten Job gemacht habe – und das habe ich mir bewiesen, dann zählt nur das“, stellte der Weltmeister klar.

