Lando Norris verrät: „Ich bereue einige Dinge“

„Manchmal sage ich dumme Dinge“

In der ein oder anderen Situation würde Norris heute rückblickend allerdings anders handeln. „Manchmal sage ich dumme Dinge, ich sage etwas über Max, oder ich habe in der Vergangenheit Dinge über Lewis Hamilton gesagt, über die jeder spricht. Einige Aussagen bereue ich und ich wünschte, ich könnte sie zurücknehmen“, so der McLaren-Pilot. „Ich bereue einige Dinge, die ich im Cooldown-Raum oder wo auch immer gesagt habe. Aber das passierte in der Hitze des Gefechts. Und noch während ich das sagte, habe ich mir gedacht: ‘Warum zum Teufel habe ich das jetzt gerade gesagt?‘“