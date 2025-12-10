Silberpreis profitiert von Photovoltaik-Industrie

Edelmetalle wie Silber werfen zudem keine Marktzinsen ab, weshalb die Aussicht auf sinkende Zinsen die Nachfrage erhöht. Anlegerinnen und Anleger spekulieren darauf, dass die US-Notenbank Fed am Mittwochabend die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte senken werde. „Sobald ein Aufwärtstrend erkennbar ist, zieht er tendenziell mehr Kapital an“, sagte David Wilson von der französischen Bank BNP Paribas. Seit Beginn des Jahres hat sich der Wert von Silber mehr als verdoppelt, seit Beginn des Monats beträgt das Plus mehr als acht Prozent.