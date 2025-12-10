Einstigen Topspringern droht jetzt das Weltcup-Aus

Das wäre der absolute Super-GAU vor der Vierschanzentournee (29. Dezember bis 6. Jänner): Deutschlands einstigen Topspringern Andreas Wellinger und Karl Geiger droht bereits früh in der Saison das Weltcup-Aus.
Bei Olympiasieger Andreas Wellinger und Fünffach-Weltmeister Karl Geiger läuft’s einfach nicht rund. Topplatzierungen blieben in dir bisherigen Saison aus. Zuletzt verpasste Wellinger zweimal den zweiten Durchgang, Geiger überstand nicht einmal die Qualifikation.
„Dann geht es sich auch nicht aus“
Wie die „Bild“ berichtet, könnte der Horror-Start nun Konsequenzen haben: Deutschland-Trainer Stefan Horngacher überlegt offenbar, die beiden aus den Weltcup-Team zu nehmen. „Im Moment habe ich das Selbstvertrauen nicht, dann geht es sich auch nicht aus“, hadert Wellinger.
Und Geiger sagt: „Es liegt an mehreren Stellen. Grundsätzlich weiß ich, woran es hapert.“ Dennoch droht jetzt der Worst Case …
