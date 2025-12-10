Ex-Schumacher-Manager gefesselt und ausgeraubt!

Großer Schock in Stuttgart: Willi Weber (83), der ehemalige Manager von Formel-1-Legende Michael Schumacher, ist in seiner Villa überfallen, gefesselt und ausgeraubt worden.
„Ich habe ein blaues Auge, die Kripo ist hier und spricht mit mir. Es geht mir beschissen. Ich bin völlig unter Schock”, zitiert die „Bild“ den langjährigen Schumi-Weggefährten.
Nach ersten Informationen befanden sich mit Weber noch mehrere Personen im Gebäude, eine davon konnte rund eine Stunde nach dem Überfall die Polizei alarmieren. Die Täter brachen mehrere Tresore auf und räumten sie leer. Was entwendet wurde und wie hoch der Schaden ist, ist derzeit noch unklar.
Villa steht zum Verkauf
Die luxuriöse Villa oberhalb des Stuttgarter Talkessels, in die die Einbrecher eindrangen, steht seit Längerem zum Verkauf. Weber wollte das Anwesen mit vier Etagen und 16 Zimmern aus Altersgründen abgeben. Der Angebotspreis liegt bei knapp zwölf Millionen Euro.
Der Gesundheitszustand des langjährigen Managers von Formel-1-Legende Michael Schumacher war zuletzt angeschlagen. 2022 verlor Weber nach einer langen Krankenhaus-Odyssee rund 25 Kilogramm, nachdem er sich beim Versuch, seine Gehprobleme behandeln zu lassen, einen Krankenhauskeim eingefangen hatte. Bereits 2020 erlitt er einen Schlaganfall.
Über 20 Jahre Manager von Schumacher
Willi Weber war mehr als 20 Jahre lang Michael Schumachers Manager. Er entdeckte den jungen Kerpener Ende der 1980er-Jahre, führte ihn 1991 in die Formel 1 und begleitete dessen kometenhaften Aufstieg bis 2010 als Manager.
