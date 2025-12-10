Heidi Klum im supersexy Transparent-Look am Set

Heidi Klum sorgt schon vor dem TV-Start für Aufsehen! Von den Dreharbeiten zur 21. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) sind jetzt erste Bilder aufgetaucht – und die versprechen jede Menge Glamour, Haut und Wow-Momente. Gedreht wurde diesmal unter kalifornischer Sonne in Venice Beach, Los Angeles.
Die 52-Jährige zeigte sich am Set in absoluter Topform – und in einem Outfit, das kaum Raum für Fantasie ließ. Heidi trug ein extrem tief dekolletiertes, weißes Pailletten-Kleid, dessen Rockteil zwar im Sonnenlicht funkelte, gleichzeitig aber komplett durchsichtig war. Dazu kombinierte sie einen weißen Federnmantel, lässig von den Schultern gerutscht. Ein Look ganz nach dem GNTM-Motto: auffallen, provozieren, liefern.
Doch nicht nur Heidi Klum zeigte Haut. Wer GNTM kennt, weiß: Schüchternheit gilt hier nicht als Stärke. Und so präsentierten sich die Kandidatinnen – und auch die männlichen Models – bei den Walks knapp bekleidet in Bade- und Beachwear.
Klum selbst verfolgte das Geschehen sichtlich begeistert aus dem Regiesessel. Hinter einer weißen Sonnenbrille verborgen, musterte sie die Walks ihrer Schützlinge aufmerksam – offenbar zufrieden mit dem Mut zur Nacktheit und der Performance.
Erste Eindrücke machen Lust auf mehr
Schon jetzt ist klar: Staffel 21 von Germany’s Next Topmodel wird wieder alles liefern, was Fans erwarten – spektakuläre Locations, gewagte Outfits und eine Heidi Klum, die keine Kompromisse kennt. Die jetzt aufgetauchten Set-Fotos lassen zumindest erahnen, dass eine echte Wow-Folge auf die Zuschauer wartet.
