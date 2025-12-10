Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„GNTM 21“-Dreh in L.A.

Heidi Klum im supersexy Transparent-Look am Set

Society International
10.12.2025 11:56
21. Staffel! Die Dreharbeiten zu „Germany‘s Next Topmodel“ in Kalifornien laufen bereits und ...
21. Staffel! Die Dreharbeiten zu „Germany‘s Next Topmodel“ in Kalifornien laufen bereits und Heidi Klum sorgt, wie gewohnt, für aufsehenerregende Shootings und Walks.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Heidi Klum sorgt schon vor dem TV-Start für Aufsehen! Von den Dreharbeiten zur 21. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) sind jetzt erste Bilder aufgetaucht – und die versprechen jede Menge Glamour, Haut und Wow-Momente. Gedreht wurde diesmal unter kalifornischer Sonne in Venice Beach, Los Angeles.

0 Kommentare

Die 52-Jährige zeigte sich am Set in absoluter Topform – und in einem Outfit, das kaum Raum für Fantasie ließ. Heidi trug ein extrem tief dekolletiertes, weißes Pailletten-Kleid, dessen Rockteil zwar im Sonnenlicht funkelte, gleichzeitig aber komplett durchsichtig war. Dazu kombinierte sie einen weißen Federnmantel, lässig von den Schultern gerutscht. Ein Look ganz nach dem GNTM-Motto: auffallen, provozieren, liefern.

Heidi Klum im offenherzigen Glitzerlook beim Dreh in Kalifornien.
Heidi Klum im offenherzigen Glitzerlook beim Dreh in Kalifornien.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Schüchternheit gilt bei Heidi Klum nicht als Stärke.
Schüchternheit gilt bei Heidi Klum nicht als Stärke.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Doch nicht nur Heidi Klum zeigte Haut. Wer GNTM kennt, weiß: Schüchternheit gilt hier nicht als Stärke. Und so präsentierten sich die Kandidatinnen – und auch die männlichen Models – bei den Walks knapp bekleidet in Bade- und Beachwear.

Heidi Klum ist sichtlich begeistert von den Walks ihrer Schützlinge.
Heidi Klum ist sichtlich begeistert von den Walks ihrer Schützlinge.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Klum selbst verfolgte das Geschehen sichtlich begeistert aus dem Regiesessel. Hinter einer weißen Sonnenbrille verborgen, musterte sie die Walks ihrer Schützlinge aufmerksam – offenbar zufrieden mit dem Mut zur Nacktheit und der Performance.

Lesen Sie auch:
Während wir uns in der Vorweihnachtszeit durch Nieselregen und Kälte kämpfen, liegt Heidi Klum ...
Model im Relaxmodus
Heidi Klum: Oben-ohne-Sonne statt Dezembergrau!
09.12.2025
Model packt aus!
DAS ist bei Heidi Klums Wurmkur herausgekommen!
30.11.2025

Erste Eindrücke machen Lust auf mehr
Schon jetzt ist klar: Staffel 21 von Germany’s Next Topmodel wird wieder alles liefern, was Fans erwarten – spektakuläre Locations, gewagte Outfits und eine Heidi Klum, die keine Kompromisse kennt. Die jetzt aufgetauchten Set-Fotos lassen zumindest erahnen, dass eine echte Wow-Folge auf die Zuschauer wartet.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Heidi Klum
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
163.291 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
141.538 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
126.690 mal gelesen
Mehr Society International
„GNTM 21“-Dreh in L.A.
Heidi Klum im supersexy Transparent-Look am Set
Drogen-Vorwürfe
„Emily in Paris“-Star aus Haft in Japan entlassen
RTL-Show
Hunziker übernimmt nach Gottschalks Abschied
Baby-Überraschung!
Aniston-Ex Justin Theroux wird zum ersten Mal Papa
Hollywood tuschelte
Das steckt hinter Andersons Woche mit Liam Neeson
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf