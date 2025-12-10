Social-Media ab 16: Vorbild für Österreich?

Vorteilswelt
10.12.2025 11:44
(Bild: Rawpixel Ltd. stock.adobe)

Australien hat am vergangenen Mittwoch als erstes Land Social Media für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren verboten. Man wolle damit die Bildschirmzeit der Jugend reduzieren und Erfahrungen „in der echten Welt“ fördern. Unsere Frage des Tages vom 9. Dezember lautet: Social-Media-Verbot für Jugendliche in Australien: Vorbild für Österreich?

Wie bewerten Sie das Verbot der australischen Regierung? Würden Sie sich eine ähnliche Regelung in Österreich wünschen, oder empfinden Sie diesen Eingriff als zu tiefgehend? Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!

Porträt von Stefan Svitak
Stefan Svitak
