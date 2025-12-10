Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bestzeit in St. Moritz

Traumstart! Vonn zieht bereits die Blicke auf sich

Ski Alpin
10.12.2025 12:22
Lindsey Vonn setzte die erste Duftmarke in St. Moritz.
Lindsey Vonn setzte die erste Duftmarke in St. Moritz.(Bild: GEPA)

Auftakt nach Maß! Beim ersten Training für die Weltcup-Abfahrt in St. Moritz hat Lindsey Vonn gleich eine eindrucksvolle Bestzeit in den Schnee gezaubert.

0 Kommentare

Die 41-jährige US-Amerikanerin startete beim Training in St. Moritz mit viel Selbstvertrauen in die Saison und war nicht zu schlagen. Auf Rang zwei folgte die Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie (+0,59 Sekunden), Dritte wurde die Italienerin Sofia Goggia (+0,71). Beste Österreicherin wurde Mirjam Puchner (+0,97) auf Rang sieben, Conny Hütter (+1,03) wurde Zehnte.

Mirjam Puchner
Mirjam Puchner(Bild: Christof Birbaumer)

Geschichte geschrieben
Mit ihrem zweiten Platz im Super-G von Sun Valley in der vergangenen Saison wurde Vonn die älteste Skifahrerin, die im Weltcup auf dem Stockerl stand. Gut möglich, dass die Ausnahmekönnerin auch bei Olympia 2026 für Furore sorgen wird.

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn(Bild: GEPA)

Ein Rückblick: Ursprünglich war 2019 Schluss, sie beendete ihre beeindruckende Ski-Karriere. Ihre Verletzungshistorie: neun Knie-Operationen, zerstörte Bänder, eine Teilprothese aus Titan und Kunststoff. Vonn kämpfte zunächst um Alltagstauglichkeit und nicht um Bestzeiten. Doch ihr neues Gelenk öffnete plötzlich eine neue Tür – und auch der Olympia-Ort Cortina d’Ampezzo wurde zum entscheidenden Motivator.

Prominente Unterstützung
In der Vorbereitung auf die Olympia-Saison setzte sie übrigens auf prominente Unterstützung: Vonn nahm im Sommer den norwegischen Ex-Skirennfahrer Aksel Lund Svindal in ihr Trainerteam auf.

Gemeinsam mit ihrem Privattrainer und den Schweizerinnen hatte sich Vonn bereits in der Vorwoche auf der Rennpiste in St. Moritz vorbereitet. Mit ihrer Bestzeit bewies sie, dass man die Ski-Queen aus den USA auch in dieser Saison auf der Rechnung haben muss.

Porträt von Mario Drexler
Mario Drexler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
163.291 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
141.538 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
126.690 mal gelesen
Mehr Ski Alpin
Bestzeit in St. Moritz
Traumstart! Vonn zieht bereits die Blicke auf sich
Nach starker Premiere
ÖSV-Hoffnung springt in Startliste von 53 auf 17
Speed-Damen legen los
Oma-Hobby? ÖSV-Girl: „Bin einfach gerne kreativ“
Nach Rang 22
ÖSV-Youngster hat noch viel Luft nach oben
Glaubten nicht daran
Ärzte irrten sich bei dieser Skifahrerin komplett

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf