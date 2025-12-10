Die stillen Helden unserer Natur in Feld und Flur

Auf acht Beinen durchs Rampenlicht: Die Streifenkreuzspinne

Es kreist, es glänzt, es hält – das kunstvolle Netz der Streifenkreuzspinne. Sie wurde zur Spinne des Jahres gekürt und soll ihr Image ein wenig aufpolieren. Mit ihren feinen Streifen wirkt sie fast elegant, und ihr Radnetz ist ein Wunderwerk der Statik. Vielleicht gelingt ihr nun ein Sprung auf der Beliebtheitsskala.