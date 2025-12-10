Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Existenz sichern“

Grüne für Ausnahmen bei Arbeitslosen-Zuverdienst

Innenpolitik
10.12.2025 11:00
Den Grünen gehen die geplanten Ausnahmen für den Zuverdienst von Arbeitslosen nicht weit genug ...
Den Grünen gehen die geplanten Ausnahmen für den Zuverdienst von Arbeitslosen nicht weit genug (Symbolbild).(Bild: APA/APA Österreich Bild früher APA Basisdienst)

Ab 2026 dürfen Arbeitslose in Österreich nur mehr in Ausnahmefällen ihr Einkommen aufstocken. Die Grünen haben nun einen Abänderungsantrag im Nationalrat eingebracht. Niemand solle „sich zwischen einem faktischen Berufsverbot und dem Verlust seiner sozialen Absicherung entscheiden“, heißt es.

0 Kommentare

In diesem Jahr durften Arbeitslose noch bis zu 551,10 Euro monatlich dazuverdienen, ohne Ansprüche auf das Arbeitslosengeld oder die Notstandshilfe zu verlieren. Ab 2026 ist das nicht mehr für alle möglich. Die meisten müssen ihre Nebenjobs bis spätestens 31. Jänner 2026 aufgeben, um die Ansprüche nicht rückwirkend zu verlieren. Ausgenommen von dieser Regelung sind Langzeitarbeitslose über 50 Jahre, Personen mit einer Behinderung von mindestens 50 Prozent und jene, die bereits vor Eintritt der Arbeitslosigkeit mindestens 26 Wochen lang diese Nebentätigkeit ausgeübt haben.

Zudem dürfen alle Langzeitarbeitslosen und Menschen, die wegen Krankheit mindestens 52 Wochen lang Kranken-, Rehabilitations- oder Umschulungsgeld bekommen haben, einmalig für bis zu 26 Wochen geringfügig arbeiten.

Lesen Sie auch:
Österreichs Regierung passt die neue Zuverdienst-Regelung für Arbeitslose in Schulungen an ...
Bei Arbeitslosengeld
Regierung bessert bei Zuverdienst-Regelung nach
13.11.2025
Nur wenige Ausnahmen
Arbeitslose dürfen bald nichts mehr dazuverdienen
20.10.2025

„Nimmt berufliche Perspektiven“
Den Grünen reicht das nicht aus. So gebe es beispielsweise Personengruppen, die immer wieder Phasen der Arbeitslosigkeit hätten, wie Menschen in Kultur, Wissenschaft oder im Journalismus. Diese würden von Projektarbeit und befristeten Engagements leben, sagte Arbeits- und Sozialsprecher Markus Koza. Für sie sei ein Zuverdienst notwendig, um im Beruf zu bleiben und Perspektiven zu haben. Außerdem sei eine weitere Personengruppe nicht berücksichtigt worden, nämlich Menschen, die in Privatkonkurs geschlittert seien.

„Das Verbot des angestellten Zuverdienstes zwingt viele zusätzlich in Scheinselbstständigkeit, weil das AMS nur schwer überprüfen kann, ob eine selbstständige Tätigkeit unter 26 Wochen ausgeübt wurde“, kritisierte Koza. Die Grünen brachten am Mittwoch daher einen Abänderungsantrag im Nationalrat ein.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
163.291 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
141.538 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
126.690 mal gelesen
Mehr Innenpolitik
Illegale Migration
Sporrer gegen Rückführungszentren in Afrika
Wahlen angekündigt
Wird dieser Mann Selenskyj als Präsident ablösen?
„Falschen“ geschützt
Kanzler und Pröll fordern „Menschenrechts-Revolte“
„Existenz sichern“
Grüne für Ausnahmen bei Arbeitslosen-Zuverdienst
E-Zigaretten, Pouches
Auf Raucher kommen zahlreiche Verschärfungen zu
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf