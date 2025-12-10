Grüne für Ausnahmen bei Arbeitslosen-Zuverdienst

In diesem Jahr durften Arbeitslose noch bis zu 551,10 Euro monatlich dazuverdienen, ohne Ansprüche auf das Arbeitslosengeld oder die Notstandshilfe zu verlieren. Ab 2026 ist das nicht mehr für alle möglich. Die meisten müssen ihre Nebenjobs bis spätestens 31. Jänner 2026 aufgeben, um die Ansprüche nicht rückwirkend zu verlieren. Ausgenommen von dieser Regelung sind Langzeitarbeitslose über 50 Jahre, Personen mit einer Behinderung von mindestens 50 Prozent und jene, die bereits vor Eintritt der Arbeitslosigkeit mindestens 26 Wochen lang diese Nebentätigkeit ausgeübt haben.