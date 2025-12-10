Duell der Urgewalten als Hit mit Torgarantie

LIVE: Dritter Sieg? Österreich trifft auf Norwegen
U20-WM im LIVESTREAM
Mittwoch (21 Uhr) steigt in der Champions League der Kracher zwischen Real Madrid und Manchester City; es kommt zum Aufeinandertreffen der Superstars Kylian Mbappe und Erling Haaland. Erster ließ am Dienstag zwar das Abschlusstraining aus, soll aber von Beginn an auflaufen. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel.
Der eine führt die aktuelle Schützenliste in der Primera Division (16 Tore) und in der Champions League (9) an, der andere ist bester Saisonscorer in der Premier League (15), wo er einen neuen Rekord verbuchte, indem er im 111. Einsatz bereits die 100-Treffer-Marke knackte: Kylian Mbappe und Erling Haaland produzieren Tore am Fließband. Sie wollen die Jagd auch heute Abend im Bernabeu-Stadion fortsetzen.
