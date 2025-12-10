Duell der Urgewalten als Hit mit Torgarantie

Der eine führt die aktuelle Schützenliste in der Primera Division (16 Tore) und in der Champions League (9) an, der andere ist bester Saisonscorer in der Premier League (15), wo er einen neuen Rekord verbuchte, indem er im 111. Einsatz bereits die 100-Treffer-Marke knackte: Kylian Mbappe und Erling Haaland produzieren Tore am Fließband. Sie wollen die Jagd auch heute Abend im Bernabeu-Stadion fortsetzen.