Unbekannter wollte Schulkind in sein Auto locken

Die Gemeinde Bartholomäberg informierte Eltern und Öffentlichkeit am Dienstag über einen bedenklichen Vorfall, der sich am Freitag zugetragen hat: Ein Schulkind berichtet, dass es am Freitagmittag von einer unbekannten Person aus einem roten Auto heraus angesprochen worden sei. Dem Kind seien Süßigkeiten angeboten worden, verbunden mit der Aufforderung, näherzukommen beziehungsweise einzusteigen. Das Kind habe laut dem Schreiben der Gemeinde hervorragend reagiert und sei nicht darauf eingegangen.