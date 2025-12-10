Unbekannter wollte Schulkind in sein Auto locken

In der Vorarlberger Gemeinde Bartholomäberg hat am Freitag ein Unbekannter in einem Auto ein Kind auf der Straße angesprochen. Der Mann soll versucht haben, das Kind zum Einsteigen zu bewegen.
Die Gemeinde Bartholomäberg informierte Eltern und Öffentlichkeit am Dienstag über einen bedenklichen Vorfall, der sich am Freitag zugetragen hat: Ein Schulkind berichtet, dass es am Freitagmittag von einer unbekannten Person aus einem roten Auto heraus angesprochen worden sei. Dem Kind seien Süßigkeiten angeboten worden, verbunden mit der Aufforderung, näherzukommen beziehungsweise einzusteigen. Das Kind habe laut dem Schreiben der Gemeinde hervorragend reagiert und sei nicht darauf eingegangen.
Eltern meldeten Vorfall bei der Polizei
Die Sache wurde von den Eltern bereits der Polizei gemeldet. Nähere Informationen zu dem Unbekannten liegen derzeit nicht vor. Die Gemeinde betont in ihrem Schreiben, sachlich und ohne unnötige Beunruhigung informieren zu wollen und fordert Eltern dazu auf, mit ihren Kindern altersgerecht über den Vorfall zu reden.
Kinder an Verhaltensregeln erinnern
Kindern sollte vermittelt werden, dass sie keinesfalls mit Fremden mitgehen oder in deren Autos einsteigen sollten. Auch Geschenke sollten nicht angenommen werden. Im Zweifelsfall sollte laut um Hilfe gerufen werden. Zudem sollten sich Kinder an Vertrauenspersonen wenden und von dubiosen Vorfällen erzählen können. Auch in Kindergärten und Schulen der Gemeinde wird die Sache behandelt.
