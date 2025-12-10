Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Süßigkeiten angeboten

Unbekannter wollte Schulkind in sein Auto locken

Vorarlberg
10.12.2025 12:15
In Bartholomäberg wurde ein Kind angesprochen und mit Süßigkeiten gelockt.
In Bartholomäberg wurde ein Kind angesprochen und mit Süßigkeiten gelockt.(Bild: candy1812 - stock.adobe.com)

In der Vorarlberger Gemeinde Bartholomäberg hat am Freitag ein Unbekannter in einem Auto ein Kind auf der Straße angesprochen. Der Mann soll versucht haben, das Kind zum Einsteigen zu bewegen.  

0 Kommentare

Die Gemeinde Bartholomäberg informierte Eltern und Öffentlichkeit am Dienstag über einen bedenklichen Vorfall, der sich am Freitag zugetragen hat: Ein Schulkind berichtet, dass es am Freitagmittag von einer unbekannten Person aus einem roten Auto heraus angesprochen worden sei. Dem Kind seien Süßigkeiten angeboten worden, verbunden mit der Aufforderung, näherzukommen beziehungsweise einzusteigen. Das Kind habe laut dem Schreiben der Gemeinde hervorragend reagiert und sei nicht darauf eingegangen.

Eltern meldeten Vorfall bei der Polizei
Die Sache wurde von den Eltern bereits der Polizei gemeldet. Nähere Informationen zu dem Unbekannten liegen derzeit nicht vor. Die Gemeinde betont in ihrem Schreiben, sachlich und ohne unnötige Beunruhigung informieren zu wollen und fordert Eltern dazu auf, mit ihren Kindern altersgerecht über den Vorfall zu reden.

Lesen Sie auch:
Mit Süßigkeiten
Unbekannter wollte Mädchen in Lieferwagen locken
21.02.2025

Kinder an Verhaltensregeln erinnern
Kindern sollte vermittelt werden, dass sie keinesfalls mit Fremden mitgehen oder in deren Autos einsteigen sollten. Auch Geschenke sollten nicht angenommen werden. Im Zweifelsfall sollte laut um Hilfe gerufen werden. Zudem sollten sich Kinder an Vertrauenspersonen wenden und von dubiosen Vorfällen erzählen können. Auch in Kindergärten und Schulen der Gemeinde wird die Sache behandelt.     

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 9°
Symbol heiter
Bludenz
1° / 8°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
3° / 8°
Symbol heiter
Feldkirch
-1° / 8°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
163.291 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
141.538 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
126.690 mal gelesen
Mehr Vorarlberg
Süßigkeiten angeboten
Unbekannter wollte Schulkind in sein Auto locken
Ruhezeiten manipuliert
Grieche saß mehr als 30 Stunden an Lkw-Steuer
Nach starker Premiere
ÖSV-Hoffnung springt in Startliste von 53 auf 17
Chancen sind intakt
Altach darf auf eine historische Premiere hoffen
Nach Rang 22
ÖSV-Youngster hat noch viel Luft nach oben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf