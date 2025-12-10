Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Studie zu Ukraine

Europa kann fehlende US-Hilfen nicht ausgleichen

Außenpolitik
10.12.2025 09:54
(Bild: AP)

Der Ukraine droht einer Studie zufolge ein Jahr mit so geringen neuen Hilfszuweisungen wie noch nie seit Kriegsausbruch 2022. Im September und Oktober habe Europa dem von Russland überfallenen Land rund 4,2 Milliarden Euro an Militärhilfe zukommen lassen, wie das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) am Mittwoch zu seiner Auswertung mitteilte.

0 Kommentare

Das sei deutlich zu wenig, um den Ausfall der US-Hilfen unter Präsident Donald Trump zu kompensieren.

Während die jährlichen Zuweisungen von 2022 bis 2024 im Durchschnitt bei rund 41,6 Milliarden Euro gelegen hätten, seien 2025 bisher nur 32,5 Milliarden Euro geflossen. „Bleibt es bei diesem niedrigen Tempo, wird 2025 das Jahr mit den geringsten neuen Hilfszuweisungen für die Ukraine seit Russlands Invasion 2022“, sagte IfW-Experte Christoph Trebesch.

Wachsende Kluft innerhalb Europas
Gleichzeitig stellt die Studie eine wachsende Kluft innerhalb Europas fest. Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich erhöhten demnach ihre Militärhilfen in diesem Jahr deutlich. Gemessen an der Wirtschaftsleistung liege sie dennoch klar hinter den führenden Gebern Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Um das Niveau der nordischen Länder zu erreichen, müssten Europas große Volkswirtschaften ihre Beiträge spürbar steigern.

Lesen Sie auch:
Selenskyj signalisiert konkrete Wahlbereitschaft – damit könnte die Ukraine bald abstimmen.
Unter einer Bedingung
Nach Trump-Kritik: Selenskyj „bereit“ für Neuwahl
09.12.2025
Schon am Dienstag
Selenskyj will Trump neuen Friedensplan vorlegen
08.12.2025

„Noch deutlicher war der Gegensatz zu Italien und Spanien: Sie stockten ihre Militärhilfen 2025 gar nicht auf“, erklärte das Institut. Italien habe seine ohnehin geringen Zuweisungen im Vergleich zu 2022 bis 2024 um 15 Prozent gesenkt, während Spanien gar keine neuen Militärhilfen getätigt habe. Diese geringe Beteiligung schwäche Europas Gesamtreaktion erheblich.

„Die höheren Zuweisungen aus Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich sind signifikant“, sagte IfW-Experte Taro Nishikawa. „Doch selbst diese drei bleiben relativ gesehen hinter den nordischen Ländern zurück.“ Der Rückgang der Unterstützung aus Italien und Spanien sei ein klarer Rückschlag und zeige, wie dringend Europa eine ausgewogenere Lastenverteilung brauche.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
162.428 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
139.359 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
118.450 mal gelesen
Mehr Außenpolitik
Studie zu Ukraine
Europa kann fehlende US-Hilfen nicht ausgleichen
Expertin warnt:
Russen-Propaganda in Österreich sehr erfolgreich
Nur für die Eliten
„Weiße SIM-Karten“ im Iran: Regierung unter Druck!
Ärger auf Wien
Land NÖ geht bei Gastpatienten „bis zur Klage“
Krone Plus Logo
Budget-Landtag in Linz
Feilschen und Streiten um fast 10 Milliarden Euro
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf