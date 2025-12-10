Europa kann fehlende US-Hilfen nicht ausgleichen

Wachsende Kluft innerhalb Europas

Gleichzeitig stellt die Studie eine wachsende Kluft innerhalb Europas fest. Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich erhöhten demnach ihre Militärhilfen in diesem Jahr deutlich. Gemessen an der Wirtschaftsleistung liege sie dennoch klar hinter den führenden Gebern Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Um das Niveau der nordischen Länder zu erreichen, müssten Europas große Volkswirtschaften ihre Beiträge spürbar steigern.