Von 140 Quadratmetern in die Obdachlosigkeit

Josef P. ist das, was man einen Tausendsassa nennen würde. Geboren in Wien verschlug es ihn im Alter von 30 Jahren in die große, weite Welt. Er hatte sich beruflich schon oft verändert, arbeitete dann aber lange als Matrose, wie schon sein Vater früher. „Sechs Jahre auf großer Fahrt. Aber ich habe hauptsächlich Wasser gesehen“, lacht er. „Man kommt nämlich nicht viel von den Schiffen runter.“