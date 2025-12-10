Von 140 Quadratmetern in die Obdachlosigkeit

LIVE: Dritter Sieg? Österreich trifft auf Norwegen
U20-WM im LIVESTREAM
Im Jahr 2023 waren 20.573 Personen offiziell als obdach- oder wohnungslos registriert, die Zahl wächst und die Dunkelziffer ist noch höher. Auch Josef P. gehörte dazu – Krone+ gibt er sehr persönliche Einblicke in seinen langen, harten Weg.
Josef P. ist das, was man einen Tausendsassa nennen würde. Geboren in Wien verschlug es ihn im Alter von 30 Jahren in die große, weite Welt. Er hatte sich beruflich schon oft verändert, arbeitete dann aber lange als Matrose, wie schon sein Vater früher. „Sechs Jahre auf großer Fahrt. Aber ich habe hauptsächlich Wasser gesehen“, lacht er. „Man kommt nämlich nicht viel von den Schiffen runter.“
