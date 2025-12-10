Jungpapa Stefan Kraft wieder im Weltcup dabei

Stefan Kraft kehrt als Jungpapa am Wochenende in Klingenthal in den Skisprung-Weltcup zurück. Der Triple-Weltmeister soll das in einer Mini-Krise steckende ÖSV-Team mitreißen.
Stefan Kraft ist wieder da! Der 32-jährige Salzburger hatte zuletze die Weltcup-Stationen in Ruka (Finnland) und Wisla (Polen) ausgelassen, um seiner hochschwangeren Ehefrau Marisa zur Seite zu stehen. Mutter und Töchterchen sind nach Geburt wohlauf, der Triple-Weltmeister kann wieder auf Weitenjagd gehen.
Kraft für Ortner
Das Kraft-Comeback bedeutet auch eine kleine Umstellung im ÖSV-Team. Kraft übernimmt das Weltcup-Ticket von Maximilian Ortner. Der Kärntner soll nun im Kontinentalcup einen zusätzlichen Quotenplatz holen. Neben Kraft sind noch Daniel Tschofenig, Jan Hörl, Stephan Embacher, Manuel Fettner und Jonas Schuster in Klingenthal dabei.
Extra-Training in Seefeld und Planica
Nach den enttäuschenden Ergebnissen in Ruka und Wisla verordnete Cheftrainer Andreas Widhölzl seiner „Nachhilfe“ – die rot-weiß-roten Super-Adler haben in dieser Woche ein paar ruhige Trainingssprünge in Seefeld und im slowenischen Planica bestreiten. „Es ist wichtig, dass man vom Fokus bei sich bleibt. Man muss schauen, dass man so schnell wie möglich aus dem leichten Tief rauskommt“, erklärte der 49-jährige Tiroler.
