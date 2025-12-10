Jungpapa Stefan Kraft wieder im Weltcup dabei

Kraft für Ortner

Das Kraft-Comeback bedeutet auch eine kleine Umstellung im ÖSV-Team. Kraft übernimmt das Weltcup-Ticket von Maximilian Ortner. Der Kärntner soll nun im Kontinentalcup einen zusätzlichen Quotenplatz holen. Neben Kraft sind noch Daniel Tschofenig, Jan Hörl, Stephan Embacher, Manuel Fettner und Jonas Schuster in Klingenthal dabei.

Extra-Training in Seefeld und Planica

Nach den enttäuschenden Ergebnissen in Ruka und Wisla verordnete Cheftrainer Andreas Widhölzl seiner „Nachhilfe“ – die rot-weiß-roten Super-Adler haben in dieser Woche ein paar ruhige Trainingssprünge in Seefeld und im slowenischen Planica bestreiten. „Es ist wichtig, dass man vom Fokus bei sich bleibt. Man muss schauen, dass man so schnell wie möglich aus dem leichten Tief rauskommt“, erklärte der 49-jährige Tiroler.