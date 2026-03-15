Antonelli: „Finde keine Worte, mir kommen Tränen!“

Große Emotionen nach dem ersten Formel-1-Sieg in der noch jungen Karriere von Mercedes-Pilot Andrea Kimi Antonelli. „Ich finde keine Worte, mir kommen die Tränen“, so der Italiener nach dem Rennen, nachdem er zuvor auch seinen Vater gehört hatte. Glücklich zeigte sich auch Teamchef Toto Wolff – nicht nur wegen des Sieges alleine.
Der 19-jährige Italiener triumphierte am Sonntag in Shanghai souverän vor seinem Mercedes-Teamkollegen George Russell. Anschließend brachen bei ihm alle Dämme. „Wir stehen erst am Anfang mit Mercedes. George ist ein unglaublich starker Fahrer. Es ist großartig ihn besiegen zu können“, jubelte der junge Italiener überwältigt.
So richtig emotional wurde es aber erst anschließend. „Glückwunsch mein Sohn“, funkte sein Vater Marco, der von seinem Sohn mit leicht zittriger Stimme, aber schreiend, die Antwort hörte: „Ja, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft!“
Jubel bei Toto Wolff
Keine Worte, dafür aber Tränen gab es schließlich zunächst beim Siegerinterview. „Ich finde keine Worte, mir kommen die Tränen“, so der 19-Jährige, dann brach es aus ihm heraus: „Ich danke meinem Team, das mir geholfen hat, diesen Traum zu erreichen.“
Große Freude herrschte auch bei Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Doch nicht nur der Premierensieg von Schützling Antonelli und der zweite Platz von George Russell ließen ihn jubeln, wie er schließlich verriet: „Das Podium ist für mich ganz persönlich ein Besonders, weil Lewis ist halt zwölf, 13 Jahre lang ein Mercedes-Fahrer gewesen.“
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