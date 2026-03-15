Antonelli: „Finde keine Worte, mir kommen Tränen!“

Große Emotionen nach dem ersten Formel-1-Sieg in der noch jungen Karriere von Mercedes-Pilot Andrea Kimi Antonelli. „Ich finde keine Worte, mir kommen die Tränen“, so der Italiener nach dem Rennen, nachdem er zuvor auch seinen Vater gehört hatte. Glücklich zeigte sich auch Teamchef Toto Wolff – nicht nur wegen des Sieges alleine.