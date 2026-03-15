Medwedew fügt Alcaraz erste Niederlage zu

Medwedew auf hohem Level

Alcaraz erklärte, er habe Medwedew noch nie so spielen gesehen. „Ich wusste, dass er aggressiv spielen würde, aber die Art und Weise, wie er es getan hat, hat mich sehr überrascht. Er hat keinen einzigen Schlag verfehlt.“ Ihm sei klar gewesen, etwas anders machen zu müssen, aber Medwedew habe für jeden Schlag eine Lösung gefunden. „Ich muss das Positive an dieser Niederlage sehen. Es geht darum, dass die Leute und die Spieler denken, auf diesem Niveau spielen zu müssen, wenn sie mich schlagen wollen.“