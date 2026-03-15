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ÖVV-Männer-Teams in Brasilien im Viertelfinale out

Beachvolleyball
15.03.2026 11:14
Timo Hammarberg/Tim Berger
Timo Hammarberg/Tim Berger(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die beim Elite16-Turnier der Beachvolleyballer in Joao Pessoa engagierten österreichischen Teams sind am Samstag (Ortszeit) im Viertelfinale ausgeschieden!

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Die bis dahin im Turnierverlauf unbesiegten Timo Hammarberg/Tim Berger unterlagen den Franzosen Remi Rassereau/Calvin Aye 0:2 (-19,-17), Philipp Waller/Moritz Pristauz den Brasilianern Evandro/Arthur 1:2 (-20,18,-13). In der Endabrechnung bedeutete das jeweils Rang fünf.

Das Abschneiden beim Saisoneinstieg bei sehr heißen und windigen Bedingungen in Brasilien darf von den ÖVV-Teams jedenfalls als Erfolg gewertet werden.

„Darauf werden wir aufbauen!“
Das gilt noch mehr für Waller/Pristauz, für die der Auftritt ihr überhaupt erstes gemeinsames Turnier auf der Pro Tour war. Auch zum Schluss gegen die topgesetzten Titelverteidiger und Lokalmatadore waren die beiden knapp am Sieg dran.

„Ich bin richtig happy über das Turnier und auch über das letzte Spiel“, sagte Waller. „Wir haben eine sehr konstante Leistung gezeigt.“ Pristauz: „Darauf werden wir aufbauen und so weitermachen.“

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