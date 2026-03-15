Irak will nun doch zum WM-Play-off-Spiel antreten

Die Fußball-Nationalmannschaft des Irak drängt nicht mehr auf eine Verlegung des Play-off-Spiels für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Wie Verbandspräsident Adnan Dirjal in einem Statement sagte, wird das Team in einem Privatflugzeug nach Mexiko reisen, um dort in der Nacht auf 1. April gegen Bolivien oder Suriname um einen der letzten Startplätze für die WM im Sommer anzutreten.