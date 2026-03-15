Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fußball

Irak will nun doch zum WM-Play-off-Spiel antreten

Fußball International
15.03.2026 11:21
Die Fußball-Nationalmannschaft des Irak drängt nicht mehr auf eine Verlegung des ...
Die Fußball-Nationalmannschaft des Irak drängt nicht mehr auf eine Verlegung des Play-off-Spiels.(Bild: AFP/APA/Hussein FALEH)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Fußball-Nationalmannschaft des Irak drängt nicht mehr auf eine Verlegung des Play-off-Spiels für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Wie Verbandspräsident Adnan Dirjal in einem Statement sagte, wird das Team in einem Privatflugzeug nach Mexiko reisen, um dort in der Nacht auf 1. April gegen Bolivien oder Suriname um einen der letzten Startplätze für die WM im Sommer anzutreten.

0 Kommentare

„Wir müssen uns auf das Spiel konzentrieren und uns darauf vorbereiten. Wir haben ein Ziel: die Qualifikation für die Weltmeisterschaft“, sagte Dirjal. „Deshalb konzentrieren sich der irakische Fußballverband und der Trainerstab darauf, den Spielern alle geeigneten Bedingungen zu bieten, damit sie sich auf dieses Spiel konzentrieren und den Traum der irakischen Fans verwirklichen können.“

Infolge des Iran-Konflikts hatte sich der Verband zuvor für eine Verlegung der Begegnung starkgemacht. Mittlerweile ist der nationale Verband mit der FIFA im Austausch und erhält Unterstützung, um antreten zu können. Für den Irak wäre es in den USA, Kanada und Mexiko nach 1986 erst die zweite Teilnahme am größten Fußballturnier der Welt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
15.03.2026 11:21
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
227.292 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Adabei Österreich
Natascha Kampusch hat Zusammenbruch erlitten
205.350 mal gelesen
Sorge um Natascha Kampusch. Ihre Familie machte öffentlich, dass sie einen Zusammenbruch ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
172.991 mal gelesen
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1493 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
1378 mal kommentiert
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Außenpolitik
Budapest gibt Kiew Geldtransporter leer zurück
1016 mal kommentiert
Am Donnerstag wurden die ukrainischen Transporter in Budapest übergeben.
Mehr Fußball International
Fußball
Irak will nun doch zum WM-Play-off-Spiel antreten
Premier-League-Ticker
Liverpool gegen Tottenham ab 17.30 Uhr LIVE
Premier-League-Ticker
Konferenz mit Crystal Palace ab 15 Uhr LIVE
Deutsche Bundesliga
VfB Stuttgart gegen RB Leipzig – ab 19.30 Uhr LIVE
Deutsche Bundesliga
SC Freiburg gegen Union Berlin – ab 17.30 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf