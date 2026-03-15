Mann blieb in NÖ in Container stecken und starb

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Schock am Sonntagmorgen in Neunkirchen in NÖ: Ein Mann ist offenbar in einem Altkleidersammelcontainer steckengeblieben und dabei ums Leben gekommen.
Der leblose Körper wurde in den frühen Morgenstunden entdeckt. Die genauen Umstände sind derzeit noch völlig unklar, Ermittlungen wurden eingeleitet.
Mit Hand in Öffnung festgesteckt
Ein Spaziergänger soll den Mann entdeckt haben. Demnach steckte dieser mit einer Hand in der Öffnung des Containers fest, während seine Beine in der Luft hingen.
Umstände müssen noch geklärt werden
Ob der Mann beim Versuch, Kleidung aus dem Container zu holen, stecken blieb, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei versucht nun zu klären, wie es zu dem tragischen Vorfall kommen konnte.
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