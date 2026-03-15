Pkw stürzte in Straßengraben: 23-Jährige verstarb

Samstagnacht verlor eine 23-jährige Autofahrerin in der Südoststeiermark die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Straße ab und landete mit ihrem Pkw im Straßengraben. Die junge Frau erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.
In der Südoststeiermark kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem schweren Unfall: Gegen 22.50 Uhr war eine 23-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit ihrem Fahrzeug auf der B66 bei Feldbach in Fahrtrichtung Riegersburg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab und stürzte mit ihrem Pkw in den Straßengraben.
40 Kräfte im Einsatz
Dabei wurde das Fahrzeug schwer beschädigt. Die junge Frau musste von der Feuerwehr mit einer hydraulischen Bergeschere aus dem Wrack befreit werden. Insgesamt standen rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Feldbach, Rohr an der Raab und Gniebing sowie Sanitäter und ein Notarzt im Einsatz.
Im Krankenhaus verstorben
Nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort wurde die 23-Jährige in das LKH Feldbach gebracht. Dort erlag sie ihren schweren Verletzungen. Die Angehörigen der jungen Frau wurden von der Polizei und dem Kriseninterventionsteam verständigt und betreut.
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