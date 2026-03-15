Pkw stürzte in Straßengraben: 23-Jährige verstarb

In der Südoststeiermark kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem schweren Unfall: Gegen 22.50 Uhr war eine 23-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit ihrem Fahrzeug auf der B66 bei Feldbach in Fahrtrichtung Riegersburg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab und stürzte mit ihrem Pkw in den Straßengraben.