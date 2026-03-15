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Seminar für Lehrkräfte

Heer unterrichtet „geistige Landesverteidigung“

Österreich
15.03.2026 11:11
Das Seminar ist laut Verteidigungsministerin Klaudia Tanner Teil einer „umfassenden ...
Das Seminar ist laut Verteidigungsministerin Klaudia Tanner Teil einer „umfassenden Landesverteidigung“.(Bild: P. Huber)
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Von krone.at

Lehrkräfte sollen zu kompetenten Ansprechpartnern für Fragen der Wehrpolitik und der Landesverteidigung ausgebildet werden. Zu diesem Zweck findet von 12. März bis 23. Juni ein Seminar statt, in dessen Rahmen den Teilnehmern „geistige Landesverteidigung“ vermittelt wird.

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„Gerade in Zeiten wachsender sicherheitspolitischer Herausforderungen ist es entscheidend, jungen Menschen fundiertes Wissen über Staat, Demokratie und Landesverteidigung zu vermitteln“, erklärt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) zum neuen Projekt. Lehrkräften komme dabei eine Schlüsselrolle zu. „Mit diesem Seminar erfüllt das Bundesheer seinen Auftrag, die umfassende Landesverteidigung, insbesondere die „geistige Landesverteidigung“, zu stärken, so Tanner.

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Langfristiges Ziel des Projekts
Die einzelnen Module finden in regelmäßigen Abständen an der Landesverteidigungsakademie sowie an der Kirchlich Pädagogischen Hochschule Wien/Niederösterreich statt. Langfristig soll an jeder Wiener Schule zumindest eine Lehrperson über fundiertes Wissen zu sicherheits- und verteidigungspolitischen Themen verfügen.

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