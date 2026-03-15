Heer unterrichtet „geistige Landesverteidigung“

„Gerade in Zeiten wachsender sicherheitspolitischer Herausforderungen ist es entscheidend, jungen Menschen fundiertes Wissen über Staat, Demokratie und Landesverteidigung zu vermitteln“, erklärt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) zum neuen Projekt. Lehrkräften komme dabei eine Schlüsselrolle zu. „Mit diesem Seminar erfüllt das Bundesheer seinen Auftrag, die umfassende Landesverteidigung, insbesondere die „geistige Landesverteidigung“, zu stärken, so Tanner.