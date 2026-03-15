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Orlando Magic bauen NBA-Siegesserie weiter aus

US-Sport
15.03.2026 11:37
Im Florida-Derby bei den Miami Heat gelang mit einem 121:117 der siebente Sieg in Folge.
Im Florida-Derby bei den Miami Heat gelang mit einem 121:117 der siebente Sieg in Folge.(Bild: AP/Rhona Wise)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Orlando Magic sind in der National Basketball Association (NBA) derzeit nicht zu stoppen. Im Florida-Derby bei den Miami Heat gelang mit einem 121:117 der siebente Sieg in Folge. Es war zudem der fünfte Erfolg im fünften Spiel gegen Miami in dieser Saison. Eine solche Serie innerhalb einer Spielzeit glückte in den vergangenen 30 Jahren nur den New Orleans Pelicans in der Saison 2023/24 gegen die Sacramento Kings. Orlando festigte Rang fünf in der Eastern Conference.

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Im Spitzenspiel im Westen feierten die Los Angeles Lakers gegen die Denver Nuggets einen prestigeträchtigen 127:125-Heimsieg nach Verlängerung. Superstar Luka Doncic sorgte 0,5 Sekunden vor Ende der Overtime mit einem verwandelten Wurf für den Sieg. Dem Slowenen gelang mit 30 Punkten, elf Rebounds und 13 Assists ein Triple-Double. Bester Werfer der Lakers war aber Austin Reaves mit 32 Zählern, LeBron James kam auf 17 Punkte. Bei den Nuggets konnte auch Nikola Jokic mit einem Triple-Double glänzen, er beendete das Spiel mit 24 Punkten, 16 Rebounds und 14 Assists.

In einem weiteren Spitzenspiel setzten sich die San Antonio Spurs gegen die Charlotte Hornets daheim 115:102 durch. Victor Wembanyama kam auf 32 Punkte, 12 Rebounds und 8 Assists.

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