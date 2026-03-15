Orlando Magic bauen NBA-Siegesserie weiter aus

Die Orlando Magic sind in der National Basketball Association (NBA) derzeit nicht zu stoppen. Im Florida-Derby bei den Miami Heat gelang mit einem 121:117 der siebente Sieg in Folge. Es war zudem der fünfte Erfolg im fünften Spiel gegen Miami in dieser Saison. Eine solche Serie innerhalb einer Spielzeit glückte in den vergangenen 30 Jahren nur den New Orleans Pelicans in der Saison 2023/24 gegen die Sacramento Kings. Orlando festigte Rang fünf in der Eastern Conference.