Eisbullen-Krise: „Das tut uns im Herzen weh“

„Das hat uns mal wieder gutgetan. Wir müssen in dieser Saison einfach immer kämpfen. Aber das ist in dieser Phase genau das, was wir auch machen müssen“, schnaufte Eisbulle Lucas Thaler nach dem 4:2-Sieg am Sonntag in Wien kräftig durch. Und dennoch: Grund zum Feiern hatten die Salzburger nur kurz. Rang sechs in der Liga und satte zwölf Pleiten im Sack stellen die Krise beim Champ noch lange nicht ins Abseits.