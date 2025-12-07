Kurzes Aufatmen in der Krise: Bulls siegen in Wien

Spiel in Wien gedreht

Die sich ab Spielmitte doch noch drehte. Denn der Meister, auch an der Donau ohne Peter Schneider, zeigte Moral und kämpfte sich zurück. Noch vor der zweiten Sirene verkürzte Michael Raffl auf 2:1, Brandon Coe glich zum Einstieg in den Schlussabschnitt zum 2:2 aus. „Wir haben dann wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich bin sehr zufrieden“, so Viveiros, der dann sogar noch zwei weitere Treffer bejubeln durfte. Nachdem Travis St. Denis das Spiel komplett drehte und auf 3:2 stellte, sorgte Mario Huber in der Schlussminute per Empty-Net für den 4:2-Endstand in der Hauptstadt. Rang sechs ist somit wieder in den Händen der Mozartstädter.