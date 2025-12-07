Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz Rückstand

Kurzes Aufatmen in der Krise: Bulls siegen in Wien

Salzburg
07.12.2025 19:17
Brandon Coe glich für die Eisbullen in Wien zum 2:2 aus.
Brandon Coe glich für die Eisbullen in Wien zum 2:2 aus.(Bild: Christian Bruna - EC Red Bull Salzburg)

Mit viel Frust sind die Eisbullen am Sonntag nach Wien gereist. Am Ende gab‘s bei den Vienna Capitals aber doch einen Grund, durchzuatmen. Nach 0:2-Rückstand sicherte sich der Krisen-Meister doch noch einen Dreier. Und das nicht unverdient. Vom Headcoach gab‘s im Anschluss sogar einmal ein Lob.

0 Kommentare

Dabei fing die Partie für die Salzburger denkbar schlecht an: Schon nach nur 55 Sekunden ließen die Wiener den Puck im Tor zappeln. Carter Souch verwertete in Überzahl zum 1:0. Nach etwas mehr als einer halben Stunde legte Christof Kromp (34.) nach und stellte auf 2:0 und ließ Bullen-Coach Manny Viveiros ausflippen.

Zitat Icon

Wir haben dann wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich bin sehr zufrieden.

Manny VIVEIROS, Cheftrainer EC Red Bull Salzburg

Bild: GEPA

Der Grund? Auch der zweite Capitals-Treffer fiel mit einem Mann mehr auf dem Eis, weil Nikolaus Kraus wegen eines hohen Stockes auf der Strafbank weilte. Die vielen Strafen sind für den kanadischen Headcoach maßgeblich an der Salzburg-Krise beteiligt. „Naürlich ärgert es mich. Aber am Ende war es nicht das ganz große Problem von uns heute“, sagte der Coach nach der Partie.

Spiel in Wien gedreht
Die sich ab Spielmitte doch noch drehte. Denn der Meister, auch an der Donau ohne Peter Schneider, zeigte Moral und kämpfte sich zurück. Noch vor der zweiten Sirene verkürzte Michael Raffl auf 2:1, Brandon Coe glich zum Einstieg in den Schlussabschnitt zum 2:2 aus. „Wir haben dann wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich bin sehr zufrieden“, so Viveiros, der dann sogar noch zwei weitere Treffer bejubeln durfte. Nachdem Travis St. Denis das Spiel komplett drehte und auf 3:2 stellte, sorgte Mario Huber in der Schlussminute per Empty-Net für den 4:2-Endstand in der Hauptstadt. Rang sechs ist somit wieder in den Händen der Mozartstädter.

Lesen Sie auch:
Suchte nach der Freitagsschlappe nach Antworten: Bulls-Coach Manny Viveiros.
Krone Plus Logo
Eisbullen-Frust
Viveiros: „Schießen uns oft selber ins Bein!“
07.12.2025

Nachtrag an der Drau wartet
„Für unsere Köpfe absolut wichtig, dass wir hier heute als Sieger vom Eis gegangen sind“, meinte ein gut gelaunter Trainer abschließend. Nachlegen können die Bulls schon kommenden Freitag. Dann steht in Villach der Liga-Nachtrag an. 

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
151.872 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
135.175 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
129.500 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf