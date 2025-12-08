100 entführte Schulkinder in Nigeria wieder frei

Die Schulkinder seien in der Hauptstadt Abuja eingetroffen und sollten am Montag Vertretern der Regionalregierung im Bundesstaat Niger übergeben werden, hieß es am Sonntag aus UNO-Kreisen in Nigeria. Örtliche Medien berichteten ebenfalls, die Kinder seien frei.

Von 315 Ende November aus dem St. Mary‘s-Internat in Papiri im Zentrum des Landes verschleppten Schülerinnen und Schülern im Alter zwischen acht und 18 Jahren sowie Mitarbeitern war rund 50 bereits kurz nach der Entführung die Flucht gelungen.