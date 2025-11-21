Dutzende Kinder aus Schule in Nigeria entführt

Es ist bereits die zweite Massenentführung von Schülern im Nordwesten Nigerias in dieser Woche. Die katholische Diözese Kontagora gab in einer ersten Stellungnahme bekannt, dass ein Mitglied des Sicherheitspersonals bei dem Angriff schwer verletzt worden sei. Der Überfall soll zwischen ein und drei Uhr nachts stattgefunden haben. „Die Diözese Kontagora verurteilt den Angriff aufs Schärfste und äußert tiefe Besorgnis um die Sicherheit der entführten Kinder und ihrer Familien“, heißt es in der vorliegenden Mitteilung, wie der römische Pressedienst Fides berichtete.