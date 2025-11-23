50 entführten Schülern in Nigeria gelang Flucht

Wie berichtet, drangen bewaffnete Angreifer in der Nacht auf Freitag in das Internat der St. Mary‘s-Schule in Papiri ein und entführten 303 Schülerinnen und Schüler, die zwischen acht und 18 Jahre alt sind. Auch zwölf Lehrkräfte wurden verschleppt, ein Sicherheitsmann getötet. „Wir haben gute Nachrichten erhalten: 50 Schüler konnten fliehen und sind wieder mit ihren Eltern vereint“, hieß es dann am Sonntag seitens des Schulbetreibers.