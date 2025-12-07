Benin: Militärs erklären Präsident für abgesetzt

Präsidentenkreise: Talon in Sicherheit

Von Seiten des Staatschefs wurde zunächst offiziell nichts mitgeteilt. Die Nachrichtenagentur AFP erfuhr aber aus dem Präsidenten nahestehenden Kreisen, dass Talon in Sicherheit sei und ihm ergebene Teile der Armee dabei seien, „die Kontrolle zurückzugewinnen“. Weiter hieß es: „Die Stadt und das Land sind vollkommen sicher. Auch der Präsident und seine Familie sind sicher.“