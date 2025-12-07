Benin: Militärs erklären Präsident für abgesetzt

Im westafrikanischen Land Benin hat es offenbar einen Umsturzversuch durch Teile der Armee gegeben. Eine Gruppe von Militärs hat die Absetzung von Präsident Patrice Talon verkündet.
Die Militärs erklärten am Sonntag im Staatsfernsehen, dass Talon „vom Amt des Präsidenten der Republik entfernt“ worden sei. Die französische Botschaft in Benin teilte mit, dass nahe dem Amtssitz des Staatschefs in der Hafenstadt Cotonou laut Berichten Schüsse zu hören gewesen seien.
Präsidentenkreise: Talon in Sicherheit
Von Seiten des Staatschefs wurde zunächst offiziell nichts mitgeteilt. Die Nachrichtenagentur AFP erfuhr aber aus dem Präsidenten nahestehenden Kreisen, dass Talon in Sicherheit sei und ihm ergebene Teile der Armee dabei seien, „die Kontrolle zurückzugewinnen“. Weiter hieß es: „Die Stadt und das Land sind vollkommen sicher. Auch der Präsident und seine Familie sind sicher.“
Die Gruppe von Militärs bezeichnete sich selbst als „Militärkomitee für die Neugründung (CMR)“. Dieses sei „am Sonntag zusammengetreten und hat Folgendes beschlossen: Herr Patrice Talon wird seines Amtes als Präsident der Republik enthoben.“ Aus Präsidentenkreisen hieß es, bei den rebellierenden Militärs handle es sich „um eine kleine Gruppe von Menschen, die nur Zugang zum Fernsehen haben“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.