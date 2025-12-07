Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schüsse bei Amtssitz

Benin: Militärs erklären Präsident für abgesetzt

Außenpolitik
07.12.2025 10:15
Das Militär erklärte Präsident Patrice Talon (hier bei einem Staatsbesuch in Brasilien 2024) für ...
Das Militär erklärte Präsident Patrice Talon (hier bei einem Staatsbesuch in Brasilien 2024) für abgesetzt.(Bild: AP/Eraldo Peres)

Im westafrikanischen Land Benin hat es offenbar einen Umsturzversuch durch Teile der Armee gegeben. Eine Gruppe von Militärs hat die Absetzung von Präsident Patrice Talon verkündet.

0 Kommentare

Die Militärs erklärten am Sonntag im Staatsfernsehen, dass Talon „vom Amt des Präsidenten der Republik entfernt“ worden sei. Die französische Botschaft in Benin teilte mit, dass nahe dem Amtssitz des Staatschefs in der Hafenstadt Cotonou laut Berichten Schüsse zu hören gewesen seien.

Präsidentenkreise: Talon in Sicherheit
Von Seiten des Staatschefs wurde zunächst offiziell nichts mitgeteilt. Die Nachrichtenagentur AFP erfuhr aber aus dem Präsidenten nahestehenden Kreisen, dass Talon in Sicherheit sei und ihm ergebene Teile der Armee dabei seien, „die Kontrolle zurückzugewinnen“. Weiter hieß es: „Die Stadt und das Land sind vollkommen sicher. Auch der Präsident und seine Familie sind sicher.“

Die Gruppe von Militärs bezeichnete sich selbst als „Militärkomitee für die Neugründung (CMR)“. Dieses sei „am Sonntag zusammengetreten und hat Folgendes beschlossen: Herr Patrice Talon wird seines Amtes als Präsident der Republik enthoben.“ Aus Präsidentenkreisen hieß es, bei den rebellierenden Militärs handle es sich „um eine kleine Gruppe von Menschen, die nur Zugang zum Fernsehen haben“.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Benin
Militär
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
148.263 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
128.096 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
121.869 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Mehr Außenpolitik
Schüsse bei Amtssitz
Benin: Militärs erklären Präsident für abgesetzt
Krone Plus Logo
Daniel Fellner
SPÖ-Chef stellt strengen Asylkurs auf Prüfstand
Neue US-Strategie
Keine „direkte Bedrohung“ mehr: Kreml lobt Trump
Korb für Gemeindebund
ÖVP erteilt Erhöhung der Grundsteuer klare Absage
„Unter Bedingungen“
Die Hamas erklärt sich zur Entwaffnung bereit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf