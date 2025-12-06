„Nichts ist schöner als strahlende Kinderaugen“

Neben Herzerlbaum und Bussiplatz ist es zweifellos eines der Höhepunkte des Weihnachtsmarkts am Rathausplatz: das Wiener Christkind. Dieses Jahr ist es die 24-jährige Lena aus Rudolfsheim-Fünfhaus. Die „Krone“ war mit ihr unterwegs.
„Krone“: Wie sind Sie Wiener Christkind geworden?
Lena: Ich bin vor mehr als vier Jahren von Feldkirchen (Kärnten) nach Wien gezogen, um Publizistik zu studieren. Nach der Absolvierung habe ich beim Stadt Wien Marketing als Content-Creatorin zu arbeiten begonnen. Im vergangenen Jahr habe ich mich zusätzlich als Christkind beworben und bin in der Rolle bei der Stadt Wien angestellt (lacht).
Wie sieht Ihr Alltag aus?
Ich besuche natürlich den Christkindlmarkt am Rathausplatz. Dort bin ich in den kommenden Wochen jeden Dienstag (ausgenommen am 23. Dezember) anzutreffen und nehme die Wünsche oder Briefchen der jüngsten Besucher entgegen. Auch für ein gemeinsames Bild stehe ich gerne bereit.
Und wie ist es für Sie persönlich in dieser besonderen Rolle zu sein?
Das ist schon schön. Die Leute freuen sich immer, wenn sie mich sehen. Man bekommt auch viel zurück, muss ich sagen. Es gibt doch nichts Schöneres als in strahlende Kinderaugen und Gesichter zu blicken. Die Kleinen verraten mir dabei manchmal ihre größten Weihnachtswünsche. Das ist sehr berührend.
Immer wieder muss Lena stoppen und für Fotos oder kurze Gespräche mit neugierigen Passanten stehen bleiben.
Wie lange haben Sie selbst an das Christkind geglaubt?
Sehr lange. Bestimmt bis ich 10 oder 11 Jahre war.
Was bedeutet das Weihnachtsfest für Sie persönlich?
Zunächst einmal zu meiner Familie nach Hause in Kärnten zu fahren und dort einfach eine schöne, besinnliche Zeit zu verbringen. Mit den Menschen, die ich am liebsten habe. Das können auch Freunde sein.
Was machen Sie, wenn Sie nicht als Christkind unterwegs sind?
Ich betreibe viel Sport, am liebsten im Fitnessstudio. Außerdem lese ich sehr gerne. Ich bin eine richtige Leseratte. In meine Freizeit fotografiere und filme ich außerdem viel und bin in den sozialen Medien aktiv.
