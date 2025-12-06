„Nichts ist schöner als strahlende Kinderaugen“

Und wie ist es für Sie persönlich in dieser besonderen Rolle zu sein?

Das ist schon schön. Die Leute freuen sich immer, wenn sie mich sehen. Man bekommt auch viel zurück, muss ich sagen. Es gibt doch nichts Schöneres als in strahlende Kinderaugen und Gesichter zu blicken. Die Kleinen verraten mir dabei manchmal ihre größten Weihnachtswünsche. Das ist sehr berührend.