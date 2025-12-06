Vorteilswelt
HNDBL3BEAT

LIVESTREAM: Startschuss für neues Format!

Handball
06.12.2025 16:27
(Bild: GEPA pictures)

Das lange Warten hat endlich ein Ende! Im Raiffeisenpark in Graz findet heute der Anwurf von HNDBL3BEAT statt. Mit von der Partie ist neben Hausherr Graz, auch noch die HSG Lipizzanerheimat und Ferlach. Spannung pur bietet das neue Format auf alle Fälle – gespielt wird nämlich in drei Abschnitten. Am Ende gibt es ein Siebenmeterwerfen. krone.tv überträgt ab 16.50 Live aus dem Raiffeisenpark in Graz. 

Der Modus ist zwar neu – aber schnell erklärt. Am HNDBL3BEAT powered by Finanzfuchsgruppe nehmen die zwölf Klubs der HLA MEISTERLIGA teil. Die Vorrunde wird in vier Gruppen zu je drei Teams an drei Vorrunden-Spieltagen ausgetragen. Dabei veranstaltet jedes Team ein Heim-Event mit den beiden anderen Teams als Gäste-Teams.

Jeder Vorrundenspieltag umfasst drei Duelle, wobei jedes Duell aus zwei Handball-Abschnitten à 15 Minuten sowie einem 7-Meter-Werfen besteht. Jeder Abschnitt beginnt bei 0:0 und wird separat gewertet – so bleibt jedes Teilstück des Duells entscheidend.

Für einen Sieg des jeweiligen Abschnitts erhält das Team zwei Punkte, bei einem Unentschieden werden die Punkte aufgeteilt. Auch im 7-Meter-Werfen ist ein Unentschieden möglich, weil maximal sechs Schützen pro Team antreten dürfen. Steht es nach 3 Schützen unentschieden, folgen einmalig 3 weitere Schützen pro Team. Die vier Gruppensieger qualifizieren sich für das große Finalturnier am 30. Jänner 2026 in Wien. 

