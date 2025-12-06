LIVESTREAM: Startschuss für neues Format!

Das lange Warten hat endlich ein Ende! Im Raiffeisenpark in Graz findet heute der Anwurf von HNDBL3BEAT statt. Mit von der Partie ist neben Hausherr Graz, auch noch die HSG Lipizzanerheimat und Ferlach. Spannung pur bietet das neue Format auf alle Fälle – gespielt wird nämlich in drei Abschnitten. Am Ende gibt es ein Siebenmeterwerfen. krone.tv überträgt ab 16.50 Live aus dem Raiffeisenpark in Graz.