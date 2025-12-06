Vorteilswelt
„Krone“ traf die Band

Das Schladminger Ski-Geheimnis der Backstreet Boys

Adabei Österreich
06.12.2025 18:00
„Krone“-Adabei Norman Schenz (rechts im Bild) sprach mit den Backstreet Boys und ...
„Krone“-Adabei Norman Schenz (rechts im Bild) sprach mit den Backstreet Boys und Konzertveranstalter Klaus Leutgeb hinter den Kulissen des Planai Stadions.(Bild: Sepp Pail)

Sie kamen, sangen und eroberten die Herzen von noch mehr Fans, als sie ohnehin schon in Österreich haben, im Sturm: Die Backstreet Boys spielen bis Sonntag in Österreich und wie sie der „Krone“ verrieten, haben sie auch vor, ihren Aufenthalt zu verlängern.

Vorweg, die fünf Herren haben es, trotz ihrer gesammelten 248 Jahre, noch so richtig drauf. Und genau deswegen unterhalten AJ, Nick, Howie, Kevin und Brian, alias Backstreet Boys, viele Generationen an Fans. Auch jene, die zu ihren Schladming-Top-Konzerten zu tausenden pilgerten.

„Österreich dankbar“
Die „Krone“ traf die Buben, die längst zu Männern geworden sind, um über ihre Österreich-Liebe zu sprechen. Und an dieser Stelle sei verraten, die fünf Mannen stehen auf Land und Leute hier besonders. „Speziell ihr hier in Österreich, aber auch die Schweizer und Deutschen, ihr seid diejenigen, die unsere Musik als Erste so richtig in ihr Herz geschlossen haben“, übernahmen Kevin und Brian gleich einmal das Wort.

Nachsatz: „Und genau das haben wir euch auch nie vergessen und sind dankbar dafür.“ Also ist es für sie „Ein nach Hause kommen“ so das Quintett voller Vorfreude, auch auf weitere Konzerte im deutschsprachigen Raum. 2026 werden sie dann Düsseldorf mit einem Konzert-Reigen bespaßen.

Auch Landeshauptmann Mario Kunasek traf die Stars und war von ihnen begeistert.
Auch Landeshauptmann Mario Kunasek traf die Stars und war von ihnen begeistert.(Bild: Sepp Pail)

Apropos „Gaudi“: Die Herren sind mit ihren Familien angereist und sie haben uns verraten, dass sie von dem Chaletdorf, in dem sie in der Steiermark wohnen, immer wieder Ski fahren gehen werden und noch ein paar Tage hier dranhängen werden. Sie dürften einen Narren an uns gefressen haben – und wir an ihnen auch!

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
