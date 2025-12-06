Damen-Riesenslalom in Tremblant ab 17 Uhr LIVE

Spezialistinnen in Hinblick auf Olympia unter Druck

„Natürlich ist es ein Ziel, zu Olympia zu kommen und dort um Medaillen zu kämpfen. Mit einer Disziplin wird es wegen der Quotenplätze immer schwieriger werden. Da heißt es konstant gute Ergebnisse zeigen“, weiß Brunner, dass sie als Spezialistin hervorstechen muss. Am besten sofort. 2023 schauten in Mont Tremblant die Plätze 16 und 13 heraus. „Der Hang schaut viel einfacher aus, als er ist. Er ist recht flach, aber sie haben Wellen aufgeschoben, wo du das Tempo immer suchen musst und auch die Wellen gut treffen musst. Es ist alles drinnen, es ist alles geboten“, erklärte sie.