Trotz Milliardengewinn will Konzern Nulllohnrunde

Mehr als 6000 Mitarbeiter hat die A1 in Österreich. Die Telekom-Mitarbeiter haben einen eigenen Kollektivvertrag, der gerade verhandelt wird. Das erste Angebot des Vorstands sorgt nun aber für Wirbel in der Belegschaft. Eine Nulllohnrunde mit 250 Euro Einmalzahlung soll es geben, 2027 dann einen Abschluss von zwei Prozent und maximal 100 Euro. Das wurde heute bei einer Betriebsversammlung verkündet. „Dieses Angebot ist inakzeptabel und an Respektlosigkeit nicht zu überbieten“, kritisiert Betriebsratschef Gerhard Bayer, der die Verhandlungen vonseiten der Gewerkschaft leitet.