Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt

Sie wollte eigentlich Balletttänzerin werden: Luana Lopes Lara tanzte zunächst sehr erfolgreich Ballett im Landestheater in Salzburg. Die knallharte Ausbildung zur Tänzerin absolvierte sie in der renommierten „Bolschoi-Schule“ in Brasilien. Die Disziplin, die sie dort erlernte, hat sie in ihren jungen Jahren schon weit gebracht.