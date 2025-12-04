Übertrifft sogar Swift
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
Früher tanzte sie im Ballett „Schwanensee“ im Landestheater in Salzburg, heute ist sie Milliardärin. Luana Lopes Lara ist mit nur 29 Jahren eine der reichsten Frauen der Welt – und das in ihren Zwanzigern. Nicht einmal Taylor Swift kann der Brasilianerin dahingehend das Wasser reichen.
Sie wollte eigentlich Balletttänzerin werden: Luana Lopes Lara tanzte zunächst sehr erfolgreich Ballett im Landestheater in Salzburg. Die knallharte Ausbildung zur Tänzerin absolvierte sie in der renommierten „Bolschoi-Schule“ in Brasilien. Die Disziplin, die sie dort erlernte, hat sie in ihren jungen Jahren schon weit gebracht.
Hängte Ballettschuhe für Studium an den Nagel
Schon in ihrer Zeit an der Theaterschule gewann sie mehrere Mathematikpreise und wurde von hoch angesehenen Universitäten wie Yale und Harvard angenommen. Schließlich kehrte Luana dem Ballett den Rücken und studierte am berühmten „MIT“ in Massachusetts in den USA Informatik.
Milliardenschweres Unternehmen
Nach dem Studium gründete Luana zusammen mit ihrem Kommilitonen Tarek Mansour das Start-up „Kalshi“ (arabisch für „alles“). Eine Online-Plattform, die ihren Nutzern ermöglicht, Wetten auf zukünftige Ereignisse wie Wahlen, Sportspiele oder sogar Promi-Verlobungen abzuschließen, wie die „BILD“ berichtet. „Kalshi“ wurde innerhalb von nur sechs Jahren zum Riesen-Erfolg: Laut Forbes ist das Unternehmen mittlerweile 9,5 Milliarden Euro wert.
Brasilianerin übertrifft sogar Taylor Swift
Beide Gründer besitzen mit jeweils 12 Prozent Firmenanteilen nun ein Vermögen von etwa 1,1 Milliarden Euro. Keine Frau vor Luana Lopes Lara schaffte es, in so jungen Jahren so viel Geld zu verdienen. Bisher hatten Taylor Swift und die Gründerin von „Scale-AI“, Lucy Guo, den Titel gehalten.
