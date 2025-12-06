Lawinenabgang in Tirol: Suche nach Verschüttetem

Das schöne Wetter am Samstag lockte zahlreiche Wintersportler in die Tiroler Berge. In Ehrwald im Bezirk Reutte gab es am Vormittag gleich den ersten Lawinenalarm. Nach einer verschütteten Person wurde gesucht.
„Lawine Gebirge/alpines Gelände, eine Person verschüttet“, lautete die Einsatzmeldung der Leitstelle Tirol, die um kurz vor 10 Uhr ausgeschickt wurde. Auf Nachfrage der „Krone“ gegen 10.15 Uhr hieß es vom Schichtleiter, dass „der Sucheinsatz gerade angelaufen ist, eine Person wurde verschüttet“. Von weiteren Verschütteten war vorerst nichts bekannt.
Drei Hubschrauber losgeschickt
Im Einsatz befanden sich drei Hubschrauber sowie Mitglieder der Bergrettung. Bei dem Verschütteten soll es sich um einen Klettersteiggeher handeln, der mit einem Kollegen beim Wanderweg „Stopselzieher“ unterwegs war. Dieser hatte den Einsatz mit einem Notruf in Gang gesetzt.
