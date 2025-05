Nachwuchstrainer: „Man muss auch verlieren lernen“

Warum ist Ihnen gerade der Nachwuchs so wichtig?

Ich möchte, dass die Jugend eine Zukunft hat. Gerade in Favoriten gibt es viele Herausforderungen. Die Jugendlichen sollen nach der Schule nicht im Park herumlungern, sondern sich auspowern. Wir haben dreimal pro Woche für jeweils 90 Minuten Training und am Wochenende Match.